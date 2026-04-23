Eduardo Pimentel explotó tras el arbitraje del juego DIM vs. Chicó: “Descaradamente”

Una vez más, el arbitraje se encuentra en el ojo del huracán en el fútbol colombiano, generando todo tipo de reacciones entre jugadores, directivos y entrenadores, que miran con preocupación lo acontecido en los últimos juegos, afectando seriamente los resultados de los partidos.

En esta oportunidad, el encargado de estallar por el pésimo nivel del arbitraje en el fútbol colombiano fue Eduardo Pimentel, mayor accionista del Boyacá Chicó, que se fue con toda contra la actuación de la terna arbitral que estuvo en el juego contra el DIM, la cual no tuvo su mejor actuación en la ciudad de Medellín.

Pimentel pide investigar a los árbitros

La jugada que hace que Jairo Mayorga sea el centro de las críticas es por el penal que no dio a favor del Boyacá Chicó al momento que el partido iba sin goles, dejando claro un posible fuera de lugar del jugador ajedrezado, el cual no ha sido claro durante las repeticiones.

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Ante esta situación, el presidente del Boyacá Chicó no se quedó callado y por medio de sus redes sociales explotó contra la terna arbitral del compromiso, dejando claro que exige investigar lo sucedido en dicho partido, teniendo en cuenta que el equipo de Tunja fue afectado seriamente.

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“No se deben centrar en investigar qué hacen los clubes para poder controlar las apuestas; se deben concentrar en investigar y sancionar ejemplarmente a los actores directos que cambian los resultados del futbol descaradamente”, aseguró el dirigente.

Cabe mencionar que con el resultado obtenido durante los 90 minutos (2-0 a favor del DIM), el cuadro poderoso sigue en la pelea de clasificar a la siguiente ronda del fútbol colombiano, pues necesita algunos resultados para conseguir el cupo a la fiesta de mitad de año.

Carlos Antonio Vélez se refirió al arbitraje DIM vs. Chicó

Otra de las personas que se refirió a lo sucedido en el estadio de Ditaires fue Carlos Antonio Vélez, quien en su programa ‘Palabras Mayores’ no se quedó callado por la actuación de la terna arbitral y aseguró que esa jugada cambió el panorama del partido.

“Resulta que no está en posición adelantada. Y entonces… no sé, llaman al árbitro. Aquí está la jugada, el arquero sale, eso es penalti, aquí y en la China y en la cochinchina y en Vietnam y en donde quiera”, finalizó.