La evidencia de que el plantel del DIM estaba 'divorciado' de Alejandro Restrepo

La salida de Alejandro Restrepo de Independiente Medellín sigue generando repercusiones, y en las últimas horas tomó fuerza una versión que apunta a un quiebre interno. Todo indica que el plantel estaba “divorciado” del cuerpo técnico, en una relación que también se habría deteriorado con la dirigencia.

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El rumor, que venía tomando forma desde semanas atrás, sugiere que la convivencia entre el entrenador y varios jugadores no pasaba por su mejor momento. A esto se sumaría una distancia con los directivos, lo que habría terminado por acelerar la decisión de poner fin al ciclo.

El DIM le ganó bien a Chicó tras la salida de Alejandro Restrepo

Lo cierto es que el primer partido tras la salida de Restrepo dejó sensaciones muy distintas. Este miércoles 22 de abril, el DIM disputó un juego aplazado frente a Boyacá Chicó y se impuso con claridad por 2-0, mostrando una cara renovada.

Más allá del resultado, lo llamativo fue la actitud del equipo. Medellín se mostró dinámico, intenso y con ideas claras, algo que no se veía desde hacía varias fechas en el campeonato local.

Incluso, el marcador pudo ser más amplio. El equipo generó múltiples opciones de gol y por momentos superó ampliamente a su rival, aunque finalmente el 2-0 fue suficiente para quedarse con los tres puntos sin mayores complicaciones.

Este cambio inmediato en el rendimiento alimenta la teoría de que existía un desgaste interno. La reacción del grupo tras la salida del entrenador parece evidenciar un giro en la mentalidad y en la disposición dentro del campo.

Con este triunfo, el DIM alcanzó los 23 puntos y se metió de lleno en la pelea por un lugar en los playoffs semifinales. Ahora, comparte unidades con el octavo de la tabla, lo que reaviva sus aspiraciones en la recta final.

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Próximos partidos del Medellín

El calendario también juega un papel clave. Medellín deberá recibir a Fortaleza y a Águilas Doradas en sus próximos compromisos, con la obligación de sumar de a tres en ambos encuentros.

Así las cosas, el equipo antioqueño depende de sí mismo para clasificar. Más allá de los rumores, lo concreto es que el cambio en el banquillo ya tuvo un impacto visible, y ahora será tarea del plantel sostener ese nivel para cerrar el semestre dentro de los ocho mejores.