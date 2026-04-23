Medellín sacude el FPC: golpe sobre la mesa ante Boyacá Chicó

Este miércoles 22 de abril, Deportivo Independiente Medellín y Boyacá Chicó se vieron las caras en el estadio de Ditaires por la jornada número 10 de la liga colombiana del primer semestre del año que, en su momento, había sido aplazada.



El ‘poderoso de la montaña’ estaba obligado a ganar el compromiso para seguir con chances de meterse en los cuartos de final del torneo. En el papel, la escuadra paisa también era favorita para llevarse los 3 puntos.



Y bien, Independiente Medellín se terminó llevando el triunfo. El cuadro rojo ganó 2 goles a 0 y sueña con clasificar a la ronda definitoria de la primera división del fútbol profesional colombiano.

Los autores de los goles

Andrés Aedo, en contra, y el centro delantero argentino Francisco Fydriszewski marcaron los tantos para el Deportivo Independiente Medellín. El ‘polaco’ tenía que aparecer esta noche y lo hizo.



Con este triunfo, el conjunto paisa llegó a 23 puntos y se ubicó en la décima casilla de la tabla de posiciones. El octavo es Independiente Santa Fe de Bogotá con la misma cantidad, pero con mejor diferencia de gol.

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Falta poco para el final

Restan dos jornadas del todos contra todos y, si Medellín gana y suma en la diferencia de gol, y algunos otros resultados se dan, certificará su clasificación a los cuartos de final de la Liga BetPlay.



La tarea no será para nada sencilla, pero tampoco será un trabajo imposible de lograr. Además, el equipo ha recuperado varios de sus jugadores lesionados y eso, seguramente, será un plus para los duelos que faltan.

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Restrepo salió del Dim

Es de resaltar que, previo al cotejo, las directivas del Deportivo Independiente Medellín tomaron la radical decisión de dejar de contar con el trabajo del director técnico Alejandro Restrepo.



“Agradecemos al profesor Alejandro Restrepo y a su cuerpo técnico por su profesionalismo, compromiso y dedicación durante más de 20 meses al frente del equipo”, informó el equipo.



“Durante este proceso disputamos finales, alcanzamos un récord de 92 puntos en 2025 y logramos clasificar a torneos internacionales. A Alejandro y a su equipo, les deseamos lo mejor y muchos éxitos en sus carreras”, añadió el equipo, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.