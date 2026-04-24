Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay luego del empate de Junior ante Cúcuta

La fecha 18 de la Liga BetPlay sigue su curso y ya empieza a perfilar el desenlace de la fase regular, luego del empate 1-1 entre Junior y Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander, resultado que dejó sensaciones encontradas para ambos equipos.

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El conjunto barranquillero dejó escapar la posibilidad de treparse al segundo lugar de la tabla, quedándose con 32 puntos y manteniéndose en la tercera casilla, aún con margen para cerrar con 'ventaja deportiva', pero sin el impulso que significaba una victoria en territorio nortesantandereano.

Por su parte, Cúcuta sumó una unidad que le sirve más en términos de promedio para no descender que en la tabla actual, donde ya no tiene opciones de clasificar. El equipo rojinegro llegó a 16 puntos, pero continúa comprometido en la lucha por evitar el descenso.

En la parte alta, Atlético Nacional se mantiene como líder sólido con 40 puntos (ya aseguró la ventaja deportiva), seguido por Deportivo Pasto con 34, mientras que Junior completa el podio. Tolima y América, ambos con 30 unidades, están seguros dentro del grupo de clasificados junto a Once Caldas, con 29 puntos.

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Los equipos que pelean por los dos últimos cupos a playoffs

Santa Fe y Millonarios, con 26 y 25 unidades respectivamente, hoy ocupan las últimas casillas de clasificación, aunque con una ventaja mínima.

Internacional de Bogotá, con los mismos 25 puntos pero peor diferencia de gol que Millonarios, es uno de los principales aspirantes a meterse en los playoffs, en una lucha que también involucra a Cali, Medellín, Bucaramanga, Águilas Doradas y Llaneros.

Tabla de posiciones Liga BetPlay - fecha 18

Nacional – 40 puntos Pasto - 34 Junior - 32 Tolima – 30 (+10) América – 30 (+10) Once Caldas – 29 Santa Fe – 26 Millonarios – 25 (+8) Internacional de Bogotá – 25 (-2) Cali – 23 (+3) Medellín – 23 (+2) Bucaramanga – 22 (+7) Águilas Doradas – 22 (-6) Llaneros – 21 Fortaleza – 19 Cúcuta – 16 Alianza – 15 (-14) Jaguares – 14 (-15) Chicó – 14 (-16) Pereira – 7

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Con siete partidos aún por disputarse en esta jornada, el panorama es claro: podrían definirse nuevos eliminados y, dependiendo de los resultados, incluso empezar a cerrarse definitivamente el grupo de clasificados a falta de una fecha.

Todo apunta a que seis equipos llegarán con el cupo asegurado a la última jornada, mientras que dos plazas quedarán abiertas para una definición dramática en el cierre del todos contra todos, en una Liga BetPlay que mantiene la emoción hasta el final.