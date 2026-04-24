Gustavo Puerta daría salto a gigante de Italia: pagarían 20 millones de euros

La Copa del Mundo puede ser ese torneo que consolide a jugadores jóvenes para pensar en ganar más prestigio y para un bombazo con un cambio de equipo en el siguiente mercado de fichajes. En 2014, James Rodríguez hizo un Mundial sensacional quedando como goleador y lo fichó el Real Madrid para iniciar una carrera buna en Europa.

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A falta de conocer los convocados para la Selección Colombia, el nombre de Gustavo Puerta llama mucho la atención. Seguramente, si lo convoca Néstor Lorenzo sería uno de los pocos futbolistas que atenderá a la cita orbital jugando en un equipo de la segunda división en Europa.

Racing de Santander fichó a Gustavo Puerta después de no tener la regularidad deseada en el Bayer Leverkusen. Con el cuadro español apuesta por ascender a la máxima categoría con una gran temporada que ha tenido en el balompié de ascenso en España. Sin embargo, su carrera podría dar un salto grande en junio.

EL GIGANTE DE ITALIA QUE QUIERE FICHAR A GUSTAVO PUERTA

Sin duda alguna, este buen momento que atraviesa el mediocentro vallecaucano le puede permitir estar en la órbita de grandes instituciones en el segundo semestre del 2026, especialmente porque se viene el Mundial que sería determinante para dar ese salto a la primera división y a un grande.

Y es que, desde enero de 2026, su nombre volvió a estar dentro de la Serie A de Italia. La Lazio quiso contar con el mediocampista del Racing de Santander, y ahora, Gustavo Puerta volvió a estar en la órbita de un gigante. Se trata nada más ni nada menos que del Inter de Milan.

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Los medios italianos han referenciado en los últimos días que el Inter estaría pensando en Gustavo Puerta justo en un momento en el que podría haber varias decisiones con los mediocampistas que tiene la institución. Hakan Calhanoglu puso en duda su continuidad a principio de temporada y no se descartaría una salida,.

Además, hay otros como Davide Frattesi que también podría salir de la institución y ahí tomaría su lugar Gustavo Puerta. Seguramente, todo esto dependerá de lo que pase en el Mundial con la Selección Colombia si es que Néstor Lorenzo lo convoca.

Inter de Milan pagaría 20 millones de euros para concretar el fichaje de Gustavo Puerta, que, no es la primera ocasión en la que el mediocentro está en el radar de los grandes clubes de Europa y de Italia.

¿GUSTAVO PUERTA SERÁ CONVOCADO PARA LA SELECCIÓN COLOMBIA?

Con lo visto en la temporada en la segunda división de España, parece que el mediocentro Gustavo Puerta se ha ganado el lugar en la Selección Colombia. Muestra de ello fue la convocatoria para enfrentar a Croacia y Francia en la Fecha FIFA de marzo.

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Gustavo Puerta se consolidó en el mediocampo como una de las grandes alternativas, dado que hay jugadores que no la pasan bien en estos momentos como Kevin Castaño en River Plate y que ha perdido puntos en la temporada. Además, Puerta es titular indiscutible en el Racing apostándole a llegar a la máxima categoría.

A falta de seis partidos para que termine la segunda división de España, Racing de Santander está en el liderato con 68 puntos sacándole cuatro unidades de diferencia a Deportivo La Coruña y al Almería. Esta primera plaza le permitiría sellar el ascenso de manera directa sin necesidad de jugar Play-Offs de ascenso.