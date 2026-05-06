Internacional busca estadio para el juego contra Atlético Nacional

El juego entre Internacional Bogotá y Atlético Nacional todavía no tiene sede. A pesar del esfuerzo del cuadro bogotano por tener disponible el estadio El Campín, la Comisión Local negó la posibilidad de abrir el escenario deportivo para este compromiso, lo que pone en veremos el juego de los cuartos de final del torneo local.

Durante las últimas horas, la Comisión Local confirmó que el juego por cuartos de final se podrá realizar en el Estadio Metropolitano de Techo con solo afición local, lo que no sería conveniente para Internaconal, teniendo en cuenta la fuente de ingreso que podría tener si deja ingresar a los hinchas visitantes.

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“La comisión de seguridad de Bogotá solo autorizó a Internacional de Bogotá a jugar ante Atlético Nacional en el estadio de Techo y sin público visitante. A esta hora el equipo bogotano analiza cambiar de sede y ciudad para el juego del sábado”, aseguró Mariano Olsen.

La decisión de la Comisión Local de Seguridad para negar el préstamo del estadio Nemesio Camacho es por el Día de la Madre (10 de mayo), razón por la que no tendrán la logística necesaria para poder controlar el ingreso de aficionados visitantes.

¿Dónde se jugará el juego entre Internacional vs. Nacional?

Ante la decisión de la Comisión Local, las directivas de Internacional de Bogotá estarían pensado buscar una nueva casa para este juego, siendo la ciudad de Tunja una de las sedes que ponen como alternativa para el compromiso que se disputará el sábado 9 de mayo.

Por el momento, la Alcaldía de Tunja y las directivas del cuadro bogotano siguen en gestiones para que este compromiso se pueda jugar en el estadio de la Independencia de Tunja, esto con la condición de que los aficionados de Atlético Nacional puedan ingresar al escenario deportivo.

Boletería Internacional vs. Nacional ya está a la venta

Vale mencionar que la venta de la boletería para este compromiso salió hace algunos días. Sin embargo, el club capitalino no se ha pronunciado sobre lo que sucederá con este compromiso, pues todos los aficionados estaban esperando la confirmación del escenario deportivo.

Se espera que en las próximas horas el club bogotano dé a conocer la nueva sede de este compromiso, el cual es uno de los más entretenidos de los cuartos de final del fútbol profesional colombiano.