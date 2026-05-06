Este sábado 9 de mayo, a las 4:00 p. m., hora local, Internacional de Bogotá se va a ver las caras con Atlético Nacional de Medellín por el partido de ida de los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año.



Este, sin lugar a dudas, es uno de los compromisos más esperados de las finales, por la presencia de Nacional y por la posibilidad de que el conjunto capitalino dé el gran golpe del certamen.

Inter será local en la ida

Internacional de Bogotá oficiará de local en el cotejo de ida y en las últimas horas se pronunció sobre el estadio en el que se llevará a cabo el partido. Desde hace unos días, el equipo dirigido por Ricardo Valiño ha intentado que el duelo se juegue en el Nemesio Camacho El Campín.



Sin embargo, hasta el momento no hay respuesta oficial sobre el escenario deportivo. Si la postura es negativa y el encuentro no se puede disputar en El Campín, Inter y Nacional chocarán fuerzas en el estadio Metropolitano de Techo.

Anuncio de Inter

Sobre el tema del estadio, en las últimas horas, se pronunció Inter. “NO tenemos aún definido el estadio en el que se jugará; por favor, evitar afirmar Campín o Techo como plaza final. Se informará oportunamente por este medio el estadio y la correspondiente boletería. Para este encuentro contamos con cupos limitados que se otorgarán por asistencia durante el semestre tanto a masculino como a femenino. ¡Nos vemos pronto!”, señaló.

Las próximas horas serán más que claves para conocer si el compromiso se va a disputar en el estadio Nemesio Camacho El Campín o en el Metropolitano de Techo. Los hinchas están ansiosos por conocer la postura final.

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¿Quién clasificará?

Atlético Nacional de Medellín es favorito para clasificar a las semifinales de la liga colombiana. El equipo paisa es por historia mucho más grande que su rival, tiene una nómina más amplia y cerrará la serie como local.



Sin embargo, con amor propio y también con buen juego, Internacional de Bogotá hará todo lo posible por dar el golpe sobre la mesa y meterse en las semis. La tarea no será para nada fácil, pero tampoco será imposible.