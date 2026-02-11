¿Peligra en Selección Colombia? Revelan la lesión de Luis Javier Suárez

La Selección Colombia espera ir afianzando la nómina ideal para definir a los 26 jugadores convocados para afrontar el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, en medio de esas especulaciones con los jugadores que podrían estar en la lista oficial, se ha hablado del tema de Yerry Mina y ahora, lo preocupante pasa por Luis Javier Suárez.

Vea también: Borja tuvo "miedo" de ir a Boca Juniors: esto pasó con el fichaje

Sin duda alguna, perder a Luis Javier Suárez y a Luis Fernando Díaz sería el gran problema de Néstor Lorenzo de cara al Mundial. Afortunadamente, no hay ningún tema con ‘Lucho’ Díaz, pero con Suárez ya se empieza a ver los resultados de un calendario exigente con Champions, Primeira Liga, Supercopa de Portugal y Copa de Portugal.

Luis Suárez acumuló tarjetas amarillas en el clásico ante el FC Porto y esto significó que será baja en el próximo partido cuando reciban la visita del Famalicao. De por sí por este tema, Rui Borges no podrá contar con la presencia del goleador, no solo por la acumulación, sino por una dura noticia que impacta a cuatro meses del Mundial.

Infortunadamente, la prensa portuguesa expresó que el delantero tiene una lesión que viene arrastrando desde algunas fechas. El samario espera recuperarse pronto, pero lo que queda claro es que no será protagonista en los próximos partidos del Sporting Lisboa.

REVELAN LA LESIÓN DE LUIS JAVIER SUÁREZ EN PORTUGAL

Por ahora no hay ningún parte médico de la institución lisboeta, pero el medio Récord fue quien reveló el golpe que sufre Luis Javier Suárez y que le haría perderse los próximos partidos. Aunque tampoco hay fechas exactas de un posible regreso, la lesión parece grave y podría ser mucho más drástico si no se trata con el reposo necesario y con los cuidados del departamento médico.

Le puede interesar: Yerry Mina no está lesionado: buena noticia para la Selección Colombia

El Diario Récord afirmó que el atacante goleador del Sporting Lisboa tiene un problema pequeño en el ligamento de la rodilla derecha. Al parecer en estos momentos no es de gravedad, pero se puede agudizar si no se trata pronto. Un tema ligamentario podría sacarlo de los próximos retos a nivel de clubes y de selección.

Vale la pena acotar que en marzo la Selección Colombia tiene programados dos partidos de la Fecha FIFA enfrentando a Croacia y a Francia. Esta situación que vive Luis Javier, reseñan en Portugal que sucedió en la infortunada lesión de Antoine Baroan, jugador que chocó con el samario y que sufrió una fractura de tibia y peroné.

Aunque el Sporting Lisboa todavía no ha dado un parte médico oficial o se ha referido de la situación del colombiano, Rui Borges referenció que el ex Almería no estuvo al 100% de su nivel futbolístico y eso quedó claro en el partido ante el Porto. Arrastraba unas molestias físicas y por la carga y exigencia se podría complicar su recuperación.

Rui Borges comentó que, “perdimos algunos momentos de presión porque Luis Javier Suárez no estuvo al cien por cien, jugó toda la segunda parte con problemas físicos. Pero quería aportar, quería continuar, y fue bueno que acabara marcando el gol. Pero su lesión nos quitó la capacidad de presión que habíamos definido. Aun así, nos mantuvimos bien organizados”.

En estos momentos, no hay un reporte sobre la gravedad de la lesión de Luis Javier Suárez. Por ahora está entrenando de manera diferenciada a la espera de estar al 100% de su rendimiento. Lo que se sabe es que no estará en el juego ante el Famalicao por sanción y por la lesión.

Lea también: Miguel Ángel Borja confirmó ayudas para familias afectadas en Córdoba

El Diario Récord advirtió que su regreso podría ser a finales de febrero ante el Estoril o en la Copa de Portugal contra el Porto nuevamente en marzo. Afortunadamente, no sería alarmante para la Selección Colombia pensando en la Fecha FIFA de marzo y, claramente, en el Mundial de 2026.