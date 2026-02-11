Jhon Jáder Durán: las razones que generaron la salida de Fenerbahce

Sin duda alguna, la carrera de Jhon Jáder Durán por Europa ha tenido muchas idas y vueltas. Empezó en el Aston Villa, dejó el 'Viejo Continente' para firmar con el Al Nassr de Arabia Saudita, y luego regresó para jugar con el Fenerbahce de Turquía.

No ha durado mucho en la mayoría de clubes por los que ha pasado por varios factores que han generado disgusto, sobre todo cuando estuvo en Arabia Saudita con Al Nassr y ahora en el Fenerbahce.

Jhon Jáder Durán tendrá una tercera oportunidad en Europa en el Zenit de San Petersburgo, un club que no tiene competencias europeas, a diferencia de lo que tuvo que vivir en Fenerbahce con UEFA Europa League y en el Aston Villa con la UEFA Champions League.

El delantero colombiano salió de Turquía y desde dicho país, ya empiezan a sacar versiones acerca de lo que distanció su continuidad y que llevó a terminar su préstamo. Durán llegará en condición de cedido por los próximos cinco meses al elenco ruso.

LAS PRINCIPALES RAZONES QUE LLEVARON A SU SALIDA DE JHON JÁDER DURÁN DEL FENERBAHCE

Y es que, el atacante antioqueño no ve una por su forma de ser y por los antecedentes que ha tenido en el último tiempo. Desde Turquía sacan a la luz una lista de razones que pudieron conllevar a su salida y al disgusto del cuadro otomano.

Así como ha sucedido en el Al Nassr y en el Aston Villa, una de las razones que enlistaron es la actitud que tiene frente a sus compañeros, cuerpos técnicos y directivos. De hecho, el presidente Sadettin Saran le había llamado la atención a Jhon Jáder por su forma de ser.

Anteriormente, el mandatario avisó que, “debes controlar tu temperamento, de lo contrario perjudicarás al equipo”, ese fue un argumento principal para pensar en una salida prematura del delantero que llegó cedido por un año. Además, tuvo grandes polémicas a lo largo de los meses que estuvo en Turquía fue sancionado por la UEFA en la Europa League, y tuvo gestos discutidos en el clásico ante el Galatasaray.

¿INVENTÓ LESIONES?

La relación que nunca logró a tener una buena química con jugadores, cuerpo técnico y directivos fue solo una de las razones que pudo conllevar a esa salida. Además, desde Turquía aseguran que esa lesión que lo sacó poco más de un mes no tuvo sentido en lo absoluto.

Sentenciaron que en varias ocasiones, los problemas físicos crearon un complejo escenario y que, además, el atacante colombiano por varios momentos habría fingido la mayoría de esos golpes. De hecho, afirmaron que en varias oportunidades cuando Fenerbahce intentaba negociar algo importante, el jugador se quedaba en casa jugando videojuegos.

Esa lesión duradera y que confirmaron que fue a causa del estrés, al parecer nunca fue tan cierta. A partir de ahí se habló de las lesiones que fingía y que podían tener gran impacto para su futuro. Finalmente, fue un tema que pesó para cortar el vínculo contractual.

LA RELACIÓN CON DOMÉNICO TEDESCO

Primero fue con José Mourinho en un corto tiempo en el que se alcanzó a hablar de una relación distante entre entrenador y delantero. Luego fue con el italiano, Doménico Tedesco.

En Turquía afirmaron que la relación entre el italiano y el colombiano nunca fue buena, hasta el punto en el que, en un cambio, Jhon Jáder Durán ignoró la mano extendida de Doménico Tedesco. Esto molestó claramente al club y fue cuando el presidente Sadettin Saran dijo lo de la necesidad de controlar su temperamento.

Sin embargo, el equipo lo respaldó en ese momento, pero a final de cuentas, terminaron optando por definir la salida de Jhon Jáder Durán cortando su relación contractual y confirmando su vinculación con el Zenit.