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Independiente Santa Fe viajó a Cali con varias novedades: preocupación en el león

El equipo Repetto centra su mirada en lo que serán los cuartos de final de la Liga Betplay.
Santiago Villarraga
Santa Fe suma dos bajas para enfrentar al América de Cali: se complican tras Libertadores
Emanuel Olivera celebra gol en la Copa Libertadores con Santa Fe // AFP

Días decisivos para el león. Luego de lo acontecido en el juego de Copa Libertadores contra Corinthians en Bogotá, el equipo de Pablo Repetto ya pone su mirada en lo que será el juego contra América de Cali por los cuartos de final de la liga, el cual será uno de los más entretenidos del fin de semana.

Previo a lo que será el clásico de rojos, las noticias por las toldas cardenales no son las mejores, teniendo en cuenta las bajas que tendrá para este compromiso, lo que ha generado todo tipo de preocupación entre todos los seguidores del cuadro bogotano en medio de su deseo de obtener una estrella más en su escudo.

Bajas de Independiente Santa Fe para el juego contra América

Una de las principales novedades para Independiente Santa Fe para el juego contra América de Cali es la ausencia de Emmanuel “Turro” Olivera, quien salió lesionado del partido de Copa Libertadores y no alcanzó a recuperarse para hacer de la nómina de viajeros del león a la ciudad de Cali.

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Además del defensa central, otra de las bajas para el cuadro capitalino es Helibelton Palacios, quien tenía un buen rendimiento en los últimos partidos, pero una lesión muscular hizo que el lateral no fuera tenido en cuenta por Pablo Repetto para el primer juego de los cuartos de final.

Por otro lado, Mateo Puerta regresa a la lista de convocados del equipo de Pablo Repetto tras superar los diferentes problemas físicos que lo dejaron por fuera de varios partidos del campeonato. Se espera que el lateral sea de la partida en reemplazo de Palacios.

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Otra de las grandes novedades de Independiente Santa Fe es la ausencia de Edwin Mosquera, quien no viajó en el equipo por decisión técnica, pues a pesar de ser pedido expreso del entrenador para este semestre, no ha tenido los minutos necesarios en los últimos partidos, razón por la que no estará disponible para el clásico de rojos.

Franco Fagúndez calentó el clásico rojo

En conversación con Win Sports, el jugador uruguayo fue claro sobre lo que será el juego contra el América de Cali, asegurando: “Como dice la gente: ‘rojo solo hay uno’”. Tenemos que intentar demostrarlo”, lo que generó todo tipo de comentarios entre los aficionados de ambas escuadras.

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