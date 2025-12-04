Liga BetPlay: POSICIONES del cuadrangular B tras la fecha 5

Ha concluido la fecha 5 del cuadrangular B en la presente Liga BetPlay, donde el último partido del grupo tenía lugar en el Estadio Américo Montanini, recinto deportivo que fue testigo de las acciones del partido protagonizado por el Atlético Bucaramanga y el Deportes Tolima.

El compromiso resultaba clave para las aspiraciones del equipo ‘Leopardo’, pues solo le servía un triunfo para seguir en la pelea por el liderato del grupo, recordando que el Tolima lo aventajaba con tres puntos de diferencia.

El equipo dirigido por el técnico Leonel Álvarez salió con la firme intención de atacar desde el primer minuto, sin embargo, no pudo generar tantas jugadas claras de peligro sobre el arco de Neto Volpi, destacando eso sí un remate de Luciano Pons que se estrelló en el palo.

Pese a la arremetida del equipo ‘Leopardo’ en los minutos finales del compromiso, el conjunto ‘pijao’ logró mantener el empate a cero goles, resultado que le permite clasificar a la gran final del torneo con una fecha de anticipación.

Tabla de posiciones del cuadrangular B tras la fecha 5:

En el otro compromiso de la zona, Independiente Santa Fe logró remontar el marcador ante Fortaleza y llevarse el triunfo por 2-1 gracias al doblete de Hugo Rodallega, que pone al cuadro ‘cardenal’ con dos triunfos en el cuadrangular, pero ya sin opciones matemáticas de avanzar a la final.

1. Deportes Tolima | 11 puntos (+3 en diferencia de gol)

2. Atlético Bucaramanga | 8 puntos (+2 en diferencia de gol)

3. Independiente Santa Fe | 6 puntos (+1 en diferencia de gol)

4. Fortaleza | 3 puntos | (-6 en diferencia de gol).





¿Cómo se jugará la última fecha en el cuadrangular B?

Para la sexta y última fecha de esta fase del campeonato (que todavía no tiene calendario oficial), el Deportes Tolima enfrentará en el Estadio Manuel Murillo Toro al equipo bogotano de Fortaleza, mientras que el Atlético Bucaramanga hará lo propio visitando el Estadio El Campín para medirse al cuadro de Independiente Santa Fe.





A falta de confirmación oficial por parte de la Dimayor, estos dos partidos se llevarían a cabo el próximo sábado 6 de diciembre, fecha en la que se conocerá la posición final de los equipos en este cuadrangular.