Liga BetPlay: ¿quién fue elegido el mejor arquero del 2025?

El portero de Independiente Santa Fe, Andrés Mosquera Marmolejo, se llevó el premio al mejor en su posición durante el 2025 en el fútbol colombiano, siendo el más votado por los aficionados y ganándole este galardón al arquero del Atlético Bucaramanga, Aldair Quintana, y a Jorge Soto del América de Cali.

Marmolejo, quien para muchos debería tener un cupo en la Selección Colombia por el gran nivel que ha venido demostrando en Santa Fe (club en el que juega desde enero del 2024), concluyó con ese premio una temporada muy satisfactoria para el conjunto ‘cardenal’, recordando la obtención de la anhelada décima estrella.

Marmolejo fue para los aficionados el mejor arquero del fútbol colombiano en el 2025

El portero antioqueño de 34 años, quien surgió en las divisiones inferiores del Bogotá Fútbol Club, ha vestido también la camiseta de clubes como América de Cali, Cortuluá, Fortaleza, Atlético Bucaramanga, Deportivo Pasto y Deportivo Independiente Medellín.

Pese a su extensa carrera como portero, Andrés Mosquera Marmolejo apenas logró su primer título de liga hace poco, el obtenido con Santa Fe en 2025 ante Medellín, justamente su exequipo con el que había ya perdido título frente al Deportivo Pereira.

El palmarés de Marmolejo en el FPC

Aunque apenas logró su primera liga en Colombia, el portero antioqueño sí ha logrado celebrar otros títulos, pues en su palmarés tiene una conquista del Torneo de la ‘B’ con el Atlético Bucaramanga en 2015, así como también dos copas locales con Independiente Medellín en 2019 y 2020, galardones a los que se les debe sumar la reciente Superliga BetPlay que consiguió con Santa Fe ante Junior de Barranquilla.

El portero pasa por su mejor momento como profesional y espera aumentar los trofeos en su vitrina personal, recordando que ahora en este 2026 afrontará un gra reto con Independiente Santa Fe, pues será junto con Junior los representantes colombianos en la fase de grupos de la Copa Libertadores, teniendo en cuenta que Tolima y Medellín jugarán la fase previa de este torneo continental.