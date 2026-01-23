Hugo Rodallega conquistó el 2025: los dos nuevos galardones

Terminó un año estelar del Fútbol Profesional Colombiano en el que Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla lograron los respectivos títulos en el primer y segundo semestre respectivamente. Hugo Rodallega y José David Enamorado fueron las dos grandes figuras a lo largo del año y peleaban por ganar el premio a mejor delantero del año.

Y es que, la actuación de los dos valió títulos. Hugo Rodallega, que marcó en la final ante Atlético Bucaramanga, frente al independiente Medellín y contra el Junior en la Superliga adjudicándose como goleador de Santa Fe en las finales y José Enamorado que anotó tres goles en el enfrentamiento contra el Deportes Tolima para levantar la undécima estrella en la historia del cuadro atlanticense.

Hasta cojo, Hugo Rodallega dio el golpe en la historia del balompié colombiano y logró estar en la órbita de España, Uruguay, Argentina, y otras ligas que destacaron el gol ante el Medellín que significó el gran título y la ansiada décima estrella.

MEJOR DELANTERO DEL 2025 Y MÁXIMO GOLEADOR DEL 2025

En los Premios Gala de las Estrellas Águila 2025 que premia a los mejores jugadores del Fútbol Profesional Colombiano, Hugo Rodallega compitió nada más ni nada menos que con José David Enamorado y con Alfredo Morelos para el galardón a mejor delantero del año. El vallecaucano celebró por partida triple con el título de la Superliga y dos galardones.

Por los contextos de Hugo Rodallega y de José Enamorado, ambos podían partir con la delantera frente a Alfredo Morelos, pese a la gran cantidad de anotaciones del cordobés que también dio de qué hablar en la confirmación del mejor delantero del 2025.

Gracias a los 24 goles marcados en el 2025 y por su actuación fecha tras fecha para conseguir el título, Hugo Rodallega se quedó con el premio del mejor jugador del 2025. A su vez, el atacante de Santa Fe también fue el máximo goleador del año, superando a Alfredo Morelos, Dayro Moreno, José Enamorado, entre otros artilleros.









Hugo también estuvo nominado al mejor gol del año por esa chilena contra el Junior en octubre de 2025 que fue el inicio para sellar la clasificación a los cuadrangulares. Sin embargo, en ese reconocimiento, fue José Enamorado quien se quedó con el premio.

El delantero vallecaucano afirmó que, “felicitar a los nominados y ganadores de esta noche. Agradecer a la gala por el reconocimiento que se le brinda al futbolista colombiano. Es un incentivo para esforzarse a diario. Lo comparto con mis compañeros, soy yo quien está acá parado recibiéndolo, pero es un trabajo que se hace en conjunto, es un equipo que trabaja para que me pueda llegar el balón a mí y así marcar goles. Dedicarlo a la familia que siempre está ahí”.