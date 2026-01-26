Listo el centrodelantero del América: credenciales del goleador

América de Cali estaría cerca de cerrar un nuevo refuerzo ofensivo para la temporada, luego de que en las últimas horas trascendiera un principio de acuerdo con el delantero uruguayo José Neris.

El equipo escarlata, en cabeza del entrenador David González, están en busca de un jugador para esta posición específica, a pesar de que en las últimas horas se conoció que Rodrigo Holgado, tras su fallo favorable con el TAS, regresaría al equipo americano, puesto que aún mantiene contrato vigente.

La semana anterior le preguntaron al entrenador por dos nombres, Lucas Alario y Fabio Gomes, los cuales fueron descartados inmediatamente: “No, que yo sepa. No están dentro de las opciones que, por lo menos, yo he venido manejando con el club. Ninguno de los dos”.

José Neris llega del fútbol uruguayo: Peñarol y Montevido City Torque, sus últimas experiencias

El atacante, que viene de una destacada campaña en el fútbol charrúa, aparece como una de las prioridades del cuerpo técnico para potenciar el frente de ataque.

Durante el 2025, Neris firmó números importantes en Uruguay, con 16 goles y cinco asistencias en 34 partidos, rendimiento que volvió a poner su nombre en el radar de varios clubes de la región.

Formado en River Plate de Montevideo, el delantero también tuvo pasos por Albion y Colón de Santa Fe, además de vestir la camiseta de Peñarol, donde consiguió los dos títulos que figuran en su palmarés profesional.

El club escarlata habría alcanzado un entendimiento con Neris en lo contractual

Aunque desde Colón reconocieron haber recibido sondeos y una propuesta concreta de Gimnasia de Mendoza, en el entorno del jugador aseguran que el diálogo con América avanzó de manera favorable.

A la espera de destrabar los últimos detalles con el conjunto argentino, que posee un porcentaje significativo de sus derechos deportivos.

Por ahora, el atacante permanece en Uruguay, pero si las negociaciones llegan a buen puerto, América podría anunciar en breve la incorporación de un delantero que llega respaldado por estadísticas y experiencia internacional, Jamie Dinas, periodista colombino aseguró: “Desde Argentina me hacen saber del acuerdo entre Colon y America de Cali por José Pablo Neris Figueredo, quien llegará al equipo escarlata en condición de préstamo con opción de compra”.