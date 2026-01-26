Una muy buena noticia recibió este lunes 26 de enero el delantero argentino Rodrigo Holgado, después de que se informara que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a su favor la demanda presentada por la sanción que le impuso la FIFA por supuestamente haber falsificado documentos para jugar con la selección de Malasia.

En noviembre de 2025, la FIFA sancionó por un año a siete jugadores, entre los que estaban los argentinos Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado, por manipular documentación con respecto a su nacionalidad para poder ser elegibles por la selección de Malasia en partidos oficiales.

Tras conocerse la determinación, los deportistas apelaron el castigo, pero el recurso fue desestimado por la Comisión de Apelación de la FIFA.

Ante la situación, los deportistas acudieron al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que según informó el periodista César Luis Merlo, falló a su favor.

Se levanta sanción con efecto inmediato

En la información conocida este lunes 26 de enero se determinó que la sanción de un año que se había impuesto a los jugadores se levanta "con efecto inmediato", por lo que los jugadores podrán volver a la actividad con sus respectivos clubes.

Rodrigo Holgado regresa a América

Después del fallo del TAS, Rodrigo Holgado deberá ponerse bajo las órdenes de América de Cali, club con el que tiene contrato hasta diciembre de 2026.

En su momento, el conjunto 'escarlata' informó que se esperaría a la resolución del cao para definir el futuro de Holgado, aunque sí se aclaró que el argentino permanecería con "licencia no remunerada".

Ante la nueva situación, América de Cali contaría con un importante refuerzo para disputar la temporada 2026, ya que se estaba en búsqueda de un nuevo delantero para completar el plantel que tiene a su cargo David González.