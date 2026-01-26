Se acerca el Mundial y luego de ver la cantidad de demanda que ha tenido las boletas del partido Portugal contra Colombia, se catapulta para ser el mejor encuentro de la fase de grupos del Mundial 2026.

El entrenador Roberto Martínez, en múltiples oportunidades se ha encargado de hacer buenos comentarios sobre la tricolor. En esta oportunidad una nueva entrevista se roba los elogios que el español tiene para el equipo de Néstor Lorenzo.

El sábado 27 de junio a las 6:30 los corazones de colombianos se paralizarán por el partido contra Portugal, el sorteo definió nuestra suerte contra el equipo de Roberto Martínez, escuadra del eterno CR7.

Será el tercer encuentro en la fase de grupos para el equipo colombiano, el cual debutará en el Grupo K contra Uzbekistán y tendrá un segundo juego contra el repechaje ganador entre Jamaica, Nueva Caledonia y República del Congo.

En una entrevista para el periodista Santiago Muñoz, del Vbar, Roberto Martínez dejó varios elogios para el cuadro cafetero: “Un análisis muy positivo porque, claro, ya conocíamos antes del sorteo que Colombia, en otro Mundial donde no hubiera 3 anfitriones, claramente era una selección para estar en el pote uno (del sorteo). Para mí es una selección top”.

Roberto Martínez, DT de Portugal, se deshizo en halagos para el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo

En la Copa Mundial de Fútbol de 2018, el entrenador obtuvo un histórico tercer puesto con Bélgica, siendo además la selección más goleadora: “Yo creo que el trabajo que está haciendo el profe Néstor Lorenzo es de una consistencia, de una clareza y de un entendimiento de lo que tiene aquel vestuario. Lo que lo precisa, que le hace un equipo súper, súper competitivo, con una gran facultad que es ser muy camaleónico, en relación de lo que tiene que trabajar, lo que quiere utilizar”.

Sin titubeos el seleccionador hizo un análisis de la Selección Colombia: “es un gran talento individual, un rasgo competitivo al máximo nivel y un equipo que es capaz de grandes logros. Y después hay que ver lo que está haciendo esta selección, que estás viendo los partidos, la consistencia en los buenos resultados”.

Roberto Martínez sobre Colombia: "es una selección admirar y que puede ser un partido muy bueno para las dos selecciones"

El 9 de enero de 2023 fue presentado como nuevo seleccionador de Portugal, en la temporada 24/25 fue el ganador de la Nations League ante España: “La verdad que es una selección admirar y que puede ser un partido muy bueno para las dos selecciones en Miami, en un momento muy exigente a nivel de temperaturas y que puede claramente darnos una idea muy clara de dónde nos encontramos las 2 selecciones en el ámbito del Mundial”.

El estratega hizo un completo análisis de las virtudes de la Selección Colombia, el equipo de Néstor Lorenzo es motivo de estudio por parte del seleccionar español a cargo de Portugal.