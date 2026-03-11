Atlético Nacional se impuso con autoridad 0-4 sobre Junior FC en un partido pendiente de la tercera fecha de la Liga BetPlay. El compromiso se disputó en el Estadio Romelio Martínez, escenario que recibió este duelo aplazado debido a un compromiso internacional que tenía el conjunto verdolaga semanas atrás.

El equipo local se vio perjudicado por una expulsión, que suma 16 puntos y es séptimo en la Liga Betplay

Este martes se disputó el partido pendiente entre Junior y Atlético Nacional, compromiso que terminó con goleada en favor del conjunto verdolaga en Barranquilla y que le permitió consolidarse en la parte alta de la clasificación.

Aun así, el campeonato sigue teniendo movimiento en su calendario, pues todavía quedan cinco partidos pendientes entre varios equipos, lo que podría modificar la tabla en las próximas semanas. Por ahora, no hay clubes clasificados ni eliminados de manera matemática.

En la próxima fecha Nacional recibirá a Llaneros FC el viernes 13 a las 8:30 p. m., y Junior será local frente a Fortaleza el domingo 15 a la misma hora.

Llamado de atención de Muriel tras derrota contra Nacional: “todos a trabajar”

El delantero del Junior fue sincero al retratar lo que pasó en el partido contra Nacional: "Tenemos que esperar nuestro momento, acomodarnos dentro del campo. lo que podría ser el inicio del mismo campanazo del gol anulado. Teníamos que esperar nuestro momento, acomodarnos dentro del campo".

Muriel habló sobre la situación, a los veinte minutos, que fue determinante para el partido por parte de Jermain Peña: "Es obvio que después de la expulsión las cosas se complican mucho más y bueno, después tratamos de aguantar lo más que pudimos".

Por último el delantero del Junior dejó un mensaje, hasta para sus mismo compañeros, luego de la estruendosa goleada contra los antioqueños: "creo que también en ese momento pudimos hacer un poco más por mantener un resultado, de pronto, no tan desastroso como el que se vio, pero como te digo, ya darle la vuelta a esto, tomar la responsabilidad todos, no queda de otra ¿Qué hacemos de mañana? todos trabajar, no queda más".