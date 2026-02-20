Llaneros vs. Medellín EN VIVO: Liga BetPlay HOY viernes ¿dónde ver? Hora y canal

H ora y canal de TV para ver EN VIVO Llaneros vs. Independiente Medellín

El partido correspondiente a la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-I se llevará a cabo este viernes 20 de febrero a partir de las 6:20 de la tarde en Colombia, duelo que se podrá ver en este país por Win + Fútbol y por la plataforma digital de Win Play.

Lea también: Conmebol anunció la fecha del sorteo de la Copa Libertadores 2026

Fanatiz Internacional también transmitirá el partido para México, señal que junto con fuboTV y fubo Latino 2 también dará el compromiso para los Estados Unidos.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 18:20 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 19:20 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 20:20 horas

ET Estados Unidos: 18:20 horas

PT Estados Unidos: 15:20 horas.