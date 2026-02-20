Luis Díaz, el mejor fichaje del Bayern Múnich: felicidad en el club

Luis Díaz es el jugador referente del Bayern Múnich. El colombiano se ha destacado por su nivel en la Bundesliga y la Champions League, posicionándose como uno de los mejores jugadores del momento, en la élite del fútbol mundial.

El cambio de Inglaterra a Alemania fue una de las buenas decisiones, pues en esta temporada, ha tomado no solo mayor relevancia en el conjunto, sino que sus estadísticas crecieron. Si bien es cierto que Luis Díaz era un jugador de ataque, no fue sino hasta su llegada a Múnich, para ver todo el potencial goleador.

En lo que va de la Bundesliga, Luis Díaz ha disputado, en total, 21 partidos. Los registros en ataque lo respaldan, pues lleva 13 festejos y 10 asistencias, un número alto, en comparación a las temporadas anteriores.

Los elogios por Luis Díaz llegan desde la interna del Bayern Múnich, no solo por ese desempeño individual. Se trata del director deportivo, Max Eberl.

Elogios al desempeño de Luis Díaz desde la dirección deportiva del Bayern Múnich

No es un secreto que Luis Díaz tiene todo para ser figura y establecerse como uno de los mejores en el Bayern Múnich. El director deportivo, Max Ebrl, habló del colombiano y todo el conjunto, en ataque de Kompany “Harry Kane no se queda solo en el área. Luis Díaz y Michael Olise tampoco juegan solo por banda. El fútbol actual es más creativo, ya no es este sistema clásico y rígido. El juego se está volviendo cada vez más dinámico. Por eso nos alegra tener tantos jugadores flexibles y creativos”.

Y es que el tridente que han conformado con Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise, deja al Bayern Múnich en lo más alto de la Bundesliga, soñando con la Champions League.

¿Cuándo juega Bayern Múnich?

Bayern Múnich jugará este sábado 21 de febrero, a las 9:30 a.m. hora de Colombia vs. Eintracht Frankfurt. Adicionalmente, el próximo 28 de febrero, se enfrentarán al Borussia Dortmund, desde las 12:30 p.m. hora de Colombia.

¿En qué posición está el Bayern Múnich en Bundesliga?

Bayern Múnich es líder de la Bundesliga, con 57 unidades en 22 partidos disputados.