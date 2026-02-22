Llegó la primera derrota de Bustos con Millonarios a manos de Internacional

La jornada del sábado de la Liga Betplay terminó de buena manera con un auténtico partidazo en el Estadio Metropolitano de Techo en donde los protagonistas fueron Millonarios y el vigente líder de la competencia, Internacional de Bogotá.

El cuadro comandado por Ricardo Valiño hizo respetar su condición de local y derrotó con un contundente marcador de 3-2 al equipo de Fabián Bustos, siendo esta su primer partido perdido desde que tomó el mando del cuadro 'embajador'.

Internacional se afianza como líder tras vencer a Millonarios

En un duelo lleno de emoción y goles, Internacional de Bogotá logró una victoria vibrante por 3-2 frente a Millonarios FC en la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026. El partido, cargado de intensidad y alternativas, confirmó el buen momento del equipo bogotano y dejó una sensación agridulce para los ‘embajadores’ que no pudieron llevarse ni siquiera el empate.

La apertura del marcador llegó hasta la segunda parte del compromiso, cuando Dereck Moncada logró poner arriba a su equipo sobre el minuto 54. Sin embargo la victoria les duró poco, ya que apareció Leonardo Castro tan solo tres minutos después para igualar el marcador.

Las emociones no se detuvieron y el #10 de Internacional. Kevin Parra, tomó el mando del equipo y se reportó con doblete para darle la victoria a su equipo para anotar sobre el 66 y remarcar del doblete al 82 con un certero remate de pierna derecha para vencer a Diego Novoa.

Leonardo Castro también se reportó con doblete, anotó parcialmente el 2-2 sobre el 74 con un potente cabezazo, pero al final el equipo de Bustos se marchó de Techo con las manos vacías.

Con este resultado, Internacional de Bogotá suma 17 puntos y refuerza su posición en la tabla, manteniéndose como uno de los equipos más sólidos del torneo. Millonarios, con 8 unidades, deberá replantear su camino para recuperar ritmos y resultados en las fechas venideras.

Próximo partido de Millonarios e Internacional en la Liga Betplay

El líder de la competencia volverá a la acción en el marco de la fecha 9 cuando visite Águilas Doradas el domingo 1 de marzo. Mientras que el equipo de Bustos se quedará en Bogotá para auspiciar como local en el Estadio El Campín frente a Deportivo Pereira, duelo que se llevará a cabo el jueves 26 de febrero.