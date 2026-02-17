Locura con Andrés Gómez; supera a Lamine Yamal en importante registro

Uno de los delanteros que aspira a ganar un cupo en la plantilla de la Selección Colombia que hará presencia en el Mundial de la FIFA 2026, es sin duda el chocoano Carlos Andrés el ‘Tinito’ Gómez, extremo derecho de apenas 23 años que actualmente brilla jugando en el Vasco da Gama de Brasil.

El delantero que es bien recordado por su paso en Millonarios, ha vestido también la camiseta de clubes como Real Salt Lake (MLS) y Stade Rennes de Francia, sin embargo, no fue sino en Brasil cuando empezó a destacarse de manera asombrosa, siendo habitual titular en el Vasco da Gama y brillando con su velocidad, desequilibrio y goles en zona ofensiva.

Carlos Andrés Gómez supera a Lamine Yamal en registro ofensivo

El delantero colombiano, que fue comprado por Vasco da Gama a inicios de este 2026 y firmó un contrato con el equipo brasileño hasta enero del 2031, ha cumplido con las expectativas para justificar ese fichaje y una reciente estadística marca lo bueno que es cuando se lanza al ataque.

Y es que según datos de ‘Sofascore Brasil’, Carlos Andrés Gómez es el futbolista con más regates exitosos en un partido jugado en este 2026 (teniendo en cuenta jugadores que hacen parte de las 10 mejores ligas del mundo).

Un total de 16 regates exitosos obtenidos en el partido del sábado pasado ante el Volta Redonda en los cuartos de final del Campeonato Carioca, duelo donde Gómez fue elegido la figura y brilló de una forma altísima que trascendió fronteras, superando a lo hecho por un jugador de la categoría como Lamine Yamal, considerado por muchos como el sucesor de Messi en el Barcelona y uno de los mejores del mundo en la actualidad.

El ‘Tinito’ Gómez hace méritos para ir al Mundial 2026

El español (Lamine Yamal) ha sumado 11 regates exitosos en un partido de este año contra Real Sociedad, un dato no menor que pone a Carlos Andrés Gómez como uno de los futbolistas colombianos con mejor presente y llevándose los focos de atención para ganar un cupo a la convocatoria de Néstor Lorenzo para lo que serán los amistosos contra Francia y Croacia, así como también su llamado a la cita orbital de la FIFA.

