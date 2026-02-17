Néstor Lorenzo, atento a la lista del Mundial: ¿Cuándo será presentada?

Los días pasan y la cuenta regresiva de la Copa del Mundo, ya está en marcha. Hay expectativa por lo que será una nueva edición de la competición, en la que los aficionados del mundo fútbol se concentrarán, durante más de un mes, en los 48 equipos que lo disputarán.

La participación de la Selección Colombia será uno de los motivos para estar al pendiente, luego de lo hecho en Eliminatorias y en la Copa América 2024. Recuerde que los partidos de la Selección Colombia, en la Copa del Mundo, se verán a través del Canal RCN.

Los meses previos a la disputa del Mundial se centran en más que la preparación, todo lo que rodea la Copa del Mundo compete no solo a los jugadores, sino a los mismos aficionados que vivirán cada partido con intensidad.

En el caso de los entrenadores, la mente está puesta en qué jugadores convocarán para la disputa de la Copa del Mundo. Si bien es cierto que la gran mayoría de entrenadores ya tienen una base, sobre el camino se presenta situaciones como lesiones y malos niveles, que cambian todo el panorama.

Seguramente, es el caso de Néstor Lorenzo, quien tendrá una fecha establecida para entregar la lista preliminar y de convocados, para la Copa del Mundo de la FIFA.

¿Cuál es la fecha para presentar la prelista para la Copa del Mundo de la FIFA?

La FIFA pide que las selecciones nacionales presenten su lista preliminar y la definitiva, con cierto tiempo de antelación para la Copa del Mundo. La primera fecha será el 11 de mayo, donde las 48 federaciones deberán presentar la prelista, la cual estará compuesta por 30 o 35 jugadores.

Finalmente, la fecha límite para presentar la lista de 26 jugadores convocados para la Copa del Mundo, será el 1 de junio.

La preparación de la Selección Colombia para la Copa del Mundo

La Selección Colombia tendrá dos amistosos en la fecha FIFA de marzo, con la intención de preparar la Copa del Mundo. Los dirigidos por Néstor Lorenzo jugarán vs. Croacia y Francia.