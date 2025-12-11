Los 5 jugadores de Nacional que se salvan en el 2025, según Carlos Antonio Vélez

Atlético Nacionalestá a pocos días de terminar su actividad en la temporada 2025. Después de quedar eliminado de la Liga BetPlay, el equipo 'verdolaga' se enfoca en el título de la Copa BetPlay, el cual disputará contra Deportivo Independiente Medellín.

Con el año terminando, en el cuadro antioqueño se está analizando el futuro, ya que se debe definir la continuidad o no de Diego Arias como director técnico y también la salida o permanencia de algunos jugadores.

Carlos Antonio Vélez dio sus cinco jugadores que se salvan en Nacional

Este jueves 11 de diciembre, Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores, explicó que Atlético Nacional debe hacer una "ingeniería" para la temporada 2026.

Seguidamente, el analista dio a conocer su lista de cinco futbolistas que se salvan, teniendo en cuenta lo hecho en la temporada 2025.

Se trata del defensa central William Tesillo, el lateral izquierdo Camilo Damián Cándido, los mediocampistas Mateus Uribe y Jorman Campuzano y el delantero Alfredo Morelos.

Alfredo Morelos, el mejor del FPC

Carlos Antonio Vélez tuvo un apartado para destacar lo hecho por el delantero Alfredo Morelos, a quien calificó como el mejor delantero y mejor futbolista del Fútbol Profesional Colombiano.

"Morelos es el mejor jugador del fútbol colombiano. tiene todos los fundamentos del punta por el medio, da profundidad, recupera la demarcación, sabe jugar a la espalda del rival, ofrece apoyos, hace pausa para definir. El mejor jugador que tiene el fútbol colombiano es Morelos", describió.