Revolcón en Nacional; un jugador se va y dos más ya ‘negocian’ con otros clubes

Atlético Nacional culminará su presente temporada con la final de la Copa BetPlay, serie ante el Deportivo Independiente Medellín que se llevará a cabo el sábado 13 y el miércoles 17 de diciembre, duelos de ida y vuelta para definir al campeón del certamen.

El equipo que de momento es dirigido por el técnico Diego Arias (no es segura su continuidad en el banquillo para el 2026), ha venido de más a menos en su rendimiento y no pudo alcanzar la final de la presente Liga BetPlay, cayendo en su último partido por 3-2 ante el América de Cali, por eso, a falta de la contienda por la copa, las directivas ya van analizando su nómina para la siguiente temporada.

Los tres jugadores que podrían salir de Nacional para 2026

A la confirmación de la salida del lateral Joan Castro, quien tendrá que sumarse a las filas del Internacional de Bogotá (antiguo club La Equidad), se le suma la incertidumbre por la continuidad de tres jugadores extranjeros.

El primero es Camilo Cándido, lateral de 30 años que no ha renovado su contrato y termina su vínculo con el cuadro ‘verdolaga’ este diciembre, dejando en vilo su continuidad, más sabiendo que desde territorio uruguayo aseguran que Nacional de Montevideo ha avanzado en las negociaciones para tenerlo en sus filas.





Batista también tiene conversaciones con otro club

Otro caso es el del uruguayo Facundo Batista, quien pese a tener contrato con Nacional hasta 2028, su ausencia de minutos en el equipo (suplente de Alfredo Morelos y Dairon Asprilla) lo obligaría a contemplar opciones en otra institución, donde Peñarol se muestra interesado en ficharlo, club que ya estaría en conversaciones con su círculo cercano para ir concretando el traspaso.









Por último, aparece el delantero ecuatoriano Billy Arce, quien al igual que Batista no goza de gran actividad en el equipo ‘verdolaga’, pero que a diferencia del atacante charrúa sí acaba su contrato en diciembre, por lo que se prevé no sea renovado.