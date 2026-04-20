Millonarios se anticiparía al segundo semestre ¿Quiénes seguirán?

Millonarios sumó una nueva derrota en la Liga BetPlay, luego de caer en el Pascual Guerrero vs. América de Cali. Los dirigidos por Fabián Bustos quedaron al borde de la eliminación, sacando cuentas y haciendo cálculos para avanzar a los play offs. Lo que era ilusión hace un mes con lo hecho por el argentino, en este momento es todo incertidumbre.

En este momento, los embajadores están en la casilla 11 con 22 puntos, a la espera de disputar sus últimos 2 partidos de la fase del todos contra todos. Deportes Tolima y Alianza serán los rivales de Millonarios, con tan solo una opción: ganar o ganar y esperar resultados no solo en la fecha 19, sino en las restantes.

Las lesiones, fallos repetitivos y demás factores, han torpedeado el camino de Fabián Bustos en Millonarios, teniendo en cuenta el inicio del proceso, donde mostró solidez y hoy, está lejano de ese punto.

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En el entorno de Millonarios hay optimismo, pese a las críticas y que, a este momento, necesita de una combinación de resultados, si quiere soñar con las finales.

Mientras se sacan las cuentas para los azules, hay otro tema en la dirigencia: los contratos que finalizarán a mitad de año. Mucho se dice del mercado de fichajes, incluso, antes de finalizar la actual pretemporada, pues es labor del director deportivo hacer el respectivo scouting.

Los contratos que se acaban en Millonarios a mitad de año

Son 6 jugadores los que finalizarán su contrato con Millonarios a mitad de año, dentro de lo estipulado. El listado es amplio y aquí entra una situación, si serán o no renovados sus vínculos.

Hay nombres como Jorge Cabezas Hurtado y Alex Castro, que no han tenido continuidad con Fabián Bustos y lo más probable, es que no continúen para el segundo semestre.

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Adicionalmente, aparecen jugadores relevantes como David Mackalister Silva, Diego Novoa, Sergio Mosquera y Radamel Falcao García, quienes son determinantes para el planteamiento de Fabián Bustos.

¿Cuál es el próximo partido de Millonarios?

Millonarios jugará el próximo 23 de abril ante Deportes Tolima, en juego pactado para las 8:00 p.m.