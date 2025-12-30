Tensión en Santa Fe: hinchas inician protesta previo a la Copa Libertadores

Los hinchas de Independiente Santa Fe se encuentran protestando por el incremento en los precios de los abonos para la temporada 2026, en una manifestación que, aunque pacífica y silenciosa, ya empieza a impactar las finanzas del club.

La inconformidad gira en torno a los altos costos de los abonos anunciados por la institución, los cuales han sido catalogados como los más costosos del fútbol colombiano.

Plazo para comprar el abono de Santa Fe

La lista de precios fue publicada el pasado 16 de diciembre y el plazo para renovar o adquirir el abono vence el próximo 13 de enero, pero la respuesta de la hinchada ha sido mínima.

Según el periodista Miguel París, hasta el momento solo unas 600 personas se han abonado, una cifra muy baja para un club con la convocatoria histórica de Santa Fe.

Este bajo número es interpretado como una clara señal de protesta por parte de los hinchas, quienes consideran que el incremento fue exagerado y desproporcionado.

Además, los abonos no incluyen la fase de grupos de la Copa Libertadores, la cual se cobrará por separado, factor que aumentó aún más el malestar entre los aficionados.

Precios de abonos de Santa Fe

Para 2026, los precios oscilan entre $457.000 y $1.289.000: Occidental Preferencial, Platea Alta y Platea Baja van desde $1.137.000 para abonados antiguos hasta $1.289.000 para nuevos; Occidental General entre $772.000 y $875.000; Oriental Platea y Preferencial entre $648.000 y $735.000; Oriental General entre $490.000 y $555.000; y Lateral Sur entre $457.000 y $518.000.

El panorama deportivo tampoco ayuda a calmar los ánimos, ya que Santa Fe no ha hecho oficial ningún refuerzo a tres semanas de disputar la ida de la Superliga frente a Junior.

Posibles refuerzos de Santa Fe

Por el contrario, se han confirmado varias salidas del plantel, siendo la única baja sensible la de Harold Santiago Mosquera, mientras se espera que en los próximos días se anuncien las llegadas de Luis Palacios, Franco Fagúndez y Nahuel Bustos.