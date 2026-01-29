Los dos refuerzos que busca Medellín para completar su nómina del 2026

Deportivo Independiente Medellín sigue en la búsqueda de refuerzos, a pesar de haber comenzado la competencia oficial de la temporada 2026, en la que registra derrotas ante Deportivo Pasto y Deportivo Cali y un empate con Deportes Tolima.

Teniendo en cuenta algunas falencias que ha descubierto el entrenador Alejandro Restrepo, el cuadro antioqueño está trabajando en el fichaje de dos jugadores.

Se trata del lateral izquierdo Frank Fabra y el lateral o interior derecho Hayen Palacios.

Medellín busca dos fichajes de última hora

A pocos días para que cierre el mercado de fichajes, Deportivo Independiente Medellín está intentando cerrar las contrataciones de los defensores.

Fabra trabaja desde hace algunos días con el conjunto 'poderoso', luego de dar por terminado su vínculo en Boca Juniors.

El experimentado lateral está a la espera de llegar a un acuerdo con los directivos de Medellín para firmar su contrato y estar disponible para el entrenador Alejandro Restrepo.

Por otro lado, este jueves 29 de enero se dio a conocer que Medellín inició contactos para intentar el fichaje de Hayen Palacios, quien tiene pasado en Atlético Nacional y actualmente está vinculado al Club Nacional de Uruguay.

La idea del cuadro 'poderoso' es llegar a un acuerdo con el conjunto uruguayo y con Atlético Paranaense, ya que Palacios tiene contrato con el conjunto brasileño hasta diciembre de 2026.

Palacios inició su carrera profesional en Atlético Nacional y ha vestido las camisetas de Alianza FC, Águilas Doradas, Envigado y Fortaleza, antes de saltar al exterior.

Finalmente, Juan Felipe Cadavid explicó que el objetivo de Medellín es cerrar estos dos últimos fichajes para completar su plantel.