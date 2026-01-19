Los números de Hernán Torres que lo ponen en la cuerda floja en Millonarios

Durante las últimas horas, el nombre de Hernán Torres se ha convertido en tendencia en las diferentes redes sociales, esto tras la polémica actuación de Millonarios en el primer partido del 2026, lo que generó un fuerte malestar entre todos los aficionados del cuadro albiazul.

La derrota ante Bucaramanga hizo que todos los hinchas azules inundaran las redes sociales con mensajes de inconformidad con Hernán Torres, exigiendo a la directiva la salida del entrenador tolimense, pues muchos afirman que el trabajo de la pretemporada no se vio en Bucaramanga y el equipo sigue siendo un poco más de lo mismo que se vio en el 2025.

Números de Hernán Torres desde su regreso a Millonarios

Lo más preocupante es que, a los fuertes mensajes de los aficionados, las estadísticas no respaldan al entrenador, pues desde que tomó el equipo, Millonarios quedó eliminado de la Copa Betplay 2025 y de los cuadrangulares finales del segundo semestre; además, la forma de juego no ha gustado al público.

· Partidos dirigidos: 17

· Victorias: 5

· Empates: 5

· Derrotas: 7

· Puntos obtenidos: 20 de 51 posibles

· Rendimiento: 39,2 %

Sin ninguna duda, estos números prenden las alarmas en todos los hinchas de Millonarios, quienes esperan que, tras un semestre para el olvido, el 2026 sea un año de reconciliación con el equipo, que hizo el esfuerzo para traer jugadores de jerarquía y experiencia para poder pelear la estrella de mitad de año.

Cabe mencionar que los 17 partidos dirigidos por Hernán Torres están distribuidos de la siguiente manera: 15 encuentros en la Liga Betplay y 2 en la Copa Betplay. A estos números se les tiene que sumar los amistosos que disputó el equipo en suelo argentino, donde obtuvo una derrota y un empate.

Hernán Torres habló tras la derrota contra Bucaramanga

Ante todos los mensajes en redes sociales, Hernán Torres habló en rueda de prensa tras la derrota contra Bucaramanga, dejando claro que hay cosas que tiene que mejorar el equipo y que tiene que revisar los errores. Sin embargo, hay aspectos que dejaron tranquilo al entrenador tolimense.

“Se vieron cosas interesantes y cosas que hay que corregir; cuando se pierde hay que entrar y revisar, porque no hay tiempo para esperar. Millonarios tiene que ganar sí o sí. Perdimos la pelota muy fácil; la idea era darle más toques a la pelota. En el segundo tiempo nos metimos mucho atrás y nos faltó finura en la definición”, finalizó.