Millonarios no dio espera: cuarto fichaje para el 2026 es oficial

Atlético Bucaramanga será el primer examen de Millonarios en un año en el que necesitan volver a ser protagonistas después de no poder clasificar a la final en el primer semestre del 2025 y en el segundo, no logró sellar el paso a los cuadrangulares semifinales.

Vea también: Santa Fe liberó cupo de extranjero; jugador fichó por club campeón de Libertadores

Afuera de casa arrancará la Liga BetPlay 2026-I y el problema del semestre pasado sobre el mercado de fichajes parece que poco a poco va tomando una solución con la llegada de los primeros tres jugadores, entre ellos, Carlos Darwin Quintero, Mateo García y Sebastián Valencia.

Mientras se habla de la posibilidad de contratar al volante chileno con pasado en Colombia, Rodrigo Ureña y un delantero que suena como lo es Rodrigo Contreras, Hernán Torres ya tiene listo su cuarto fichaje para afrontar las responsabilidades ligueras en el año y la Copa Sudamericana en donde enfrentará a Atlético Nacional en Medellín.

EL CUARTO FICHAJE DE MILLONARIOS

El proyecto de Ariel Michaloutsos como el nuevo director deportivo también va tomando forma. Millonarios adelantó la presentación del extremo de 23 años, Julián Angulo Sevillano que ha pasado por clubes como Deportivo Independiente Medellín y en el semestre pasado estuvo en Llaneros.

Le puede interesar: Alerta en DIMAYOR; solicitan que nueva regla sea rechazada para 2026

De hecho, el fichaje se demoró, pues, tenían que negociar con Medellín, dueño de los derechos deportivos del extremo y con Llaneros que pretendía extender el préstamo con los ‘Poderosos’ por Julián Angulo. Hubo un acuerdo total, y, de acuerdo con información de Alexis Rodríguez, su fichaje se iba a dar a principios del 2026.

Sin embargo, Millonarios adelantó todo y antes del final del 2025 decidió presentar al jugador en las redes sociales por medio de un comunicado que confirmaba su vinculación en calidad de cedido por un año. Sus derechos seguirán perteneciendo al Deportivo Independiente Medellín.









¿QUIÉN ES JULIÁN ANGULO?

Este cuarto fichaje se trata de un extremo rápido y habilidoso que viene de jugar en Llaneros y que pertenece al Medellín. En redes sociales, el club lo presentó con las siguientes características, “¡velocidad y técnica pura para el ataque azul! Julián Angulo llega al Embajador”.









Por medio de un comunicado oficializaron que, “Millonarios FC informa que, luego de completar su proceso de exámenes y documentación, Julián Angulo se convirtió en nuevo jugador del equipo. El extremo llega en condición de préstamo por un año con opción de compra.

Julián nació el 14 de mayo de 2002 en Magüí Payán, Nariño. Inicio su carrera profesional en Real Santander, teniendo además paso por Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo, Independiente Medellín y Llaneros FC, de donde llega procedente.

Lea también: Junior, a la caza por delantero de Nacional; Arias avaló el fichaje

El extremo se caracteriza por su velocidad, habilidad en los duelos uno vs. uno, capacidad para generar asistencias y aporte goleador, cualidades que fortalecen el frente de ataque del equipo”. Así las cosas, Julián Angulo deberá brillar con el cuadro bogotano para sembrarle la duda al club de activar o no la opción de compra.