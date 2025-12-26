Revolcón en Millonarios; buscan la salida de estos 6 futbolistas

Millonarios tiene grandes desafíos en la siguiente temporada, el equipo azul de la capital del país debe reivindicarse tras la floja campaña presentada en este 2025, donde no logró obtener títulos y cayó eliminado en instancias tempraneras de la Copa Sudamericana y la última Liga BetPlay.

Ahora, con la llegada del nuevo director deportivo (Michaloutsos) y la continuidad de Hernán Torres en la dirección técnica, el conjunto ‘albiazul’ quiere ser protagonista en las competencias venideras, recordando que Millonarios enfrentará el próximo 4 de marzo a Atlético Nacional en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026.

Millonarios busca dar salida a 6 futbolistas de su plantilla

El equipo ‘embajador’ quiere hacer más cambios en su nómina de jugadores tras la salida del brasileño Bruno Sávio, el costarricense Juan Pablo Vargas, el arquero Iván Arboleda, el lateral Delvin Alfonzo, el mediocampista Juan José Ramírez (se fue a préstamo por un año a Llaneros), Ramiro Brochero y Cristian Cañozales.

Pues bien, de acuerdo con información del periodista Mariano Olsen de Win Sports y Alerta Bogotá, el conjunto ‘albiazul’ busca dar salida a otros 6 futbolistas de su plantilla (sea como préstamo o liberarlo), un listado de jóvenes dónde aparece Samuel Asprilla (22 años, lateral izquierdo), Jhoan Hernández (19, lateral izquierdo), Sander Navarro (22, lateral derecho), Juan Esteban Carvajal (22, delantero), Brayan Cuero (21, delantero) y Jhon Largacha (21, extremo).

Los fichajes del ‘embajador’ para el 2026

Hasta el momento y de manera oficial, el conjunto ‘albiazul’ ha incorporado al delantero Carlos Darwin Quintero, al mediocampista Mateo García y al lateral izquierdo Sebastián Valencia, a la espera de poder concretar la llegada del delantero Julián Angulo y del chileno Rodrigo Ureña, con quienes ya faltarían últimos detalles para su contratación.