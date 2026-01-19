Los tres técnicos que comenzaron la Liga BetPlay-I de 2026 con más presión

Arrancó la Liga BetPlay-I de 2026 en la que varios equipos que comenzaron el certamen como favoritos empezaron a generar preocupación en su afición. Es el caso de Millonarios, Deportivo Independiente Medellín y Deportivo Cali, que perdieron en su debut.

Millonarios no pudo defender una ventaja inicial y fue superado con marcador de 1-2 ante Atlético Bucaramanga.

En el conjunto 'embajador' causó alerta el rendimiento colectivo y el desempeño de algunos jugadores. Adicionalmente, al entrenadorHernán Torresse le cuestionó la idea de juego y el planteamiento en general de equipo.

Por otro lado, Deportivo Cali, uno de los equipos que más se reforzó para la temporada 2026 cayó en su visita a Jaguares de Córdoba con marcador de 0-1.

El conjunto 'azucarero' contó con Pedro Gallese, Fernando Álvarez, Emanuel Reynoso, Ronaldo Pájaro, Daniel Giraldo, Juan Ignacio Dinenno y Andrés Steven 'Titi' Rodríguez, quienes se sumaron al plantel para el nuevo certamen y tuvieron minutos el fin de semana.

Tras la derrota, en el entorno de Cali empezaron a señalar a Alberto Gamero, teniendo en cuenta que se armó un plantel a su pedido con jugadores de renombre a nivel local e internacional.

Finalmente, Alejandro Restrepo ha sido cuestionado, después de la derrota de Deportivo Independiente Medellín 0-1 en condición de visita frente a Deportivo Pasto.

A Restrepo se le critica por el rendimiento colectivo del conjunto 'poderoso' y principalmente por el recuerdo de haber perdido dos finales en la temporada.

Los tres técnicos con más presión

Teniendo en cuenta el antecedente reciente y las derrotas sufridas en la fecha 1 de la Liga BetPlay-I de 2026, en La FM Más Fútbol se explicó que Hernán Torres, Alejandro Restrepo y Alberto Gamero son los entrenadores que comenzaron la temporada con más presión.