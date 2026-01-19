Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Liga Betplay

Los tres técnicos que comenzaron la Liga BetPlay-I de 2026 con más presión

Los resultados de la fecha 1 de la Liga BetPlay dejó preocupación en tres importantes equipos.
Daniel Zabala
Alberto Gamero y Alejandro Restrepo
Alberto Gamero y Alejandro Restrepo // Fotos de Colprensa

Arrancó la Liga BetPlay-I de 2026 en la que varios equipos que comenzaron el certamen como favoritos empezaron a generar preocupación en su afición. Es el caso de Millonarios, Deportivo Independiente Medellín y Deportivo Cali, que perdieron en su debut.

Millonarios no pudo defender una ventaja inicial y fue superado con marcador de 1-2 ante Atlético Bucaramanga.

Los 3 errores de Millonarios en la derrota ante Bucaramanga

Lea también

Los 3 errores de Millonarios en la derrota ante Bucaramanga

En el conjunto 'embajador' causó alerta el rendimiento colectivo y el desempeño de algunos jugadores. Adicionalmente, al entrenadorHernán Torresse le cuestionó la idea de juego y el planteamiento en general de equipo.

Por otro lado, Deportivo Cali, uno de los equipos que más se reforzó para la temporada 2026 cayó en su visita a Jaguares de Córdoba con marcador de 0-1.

El conjunto 'azucarero' contó con Pedro Gallese, Fernando Álvarez, Emanuel Reynoso, Ronaldo Pájaro, Daniel Giraldo, Juan Ignacio Dinenno y Andrés Steven 'Titi' Rodríguez, quienes se sumaron al plantel para el nuevo certamen y tuvieron minutos el fin de semana.

Tras la derrota, en el entorno de Cali empezaron a señalar a Alberto Gamero, teniendo en cuenta que se armó un plantel a su pedido con jugadores de renombre a nivel local e internacional.

[Video] El Cali de Gamero debutó en liga con derrota 1-0 ante Jaguares

Lea también

[Video] El Cali de Gamero debutó en liga con derrota 1-0 ante Jaguares

Finalmente, Alejandro Restrepo ha sido cuestionado, después de la derrota de Deportivo Independiente Medellín 0-1 en condición de visita frente a Deportivo Pasto.

A Restrepo se le critica por el rendimiento colectivo del conjunto 'poderoso' y principalmente por el recuerdo de haber perdido dos finales en la temporada.

Los tres técnicos con más presión

Teniendo en cuenta el antecedente reciente y las derrotas sufridas en la fecha 1 de la Liga BetPlay-I de 2026, en La FM Más Fútbol se explicó que Hernán Torres, Alejandro Restrepo y Alberto Gamero son los entrenadores que comenzaron la temporada con más presión.

En esta nota

Liga Betplay Millonarios Independiente Medellín Deportivo Cali Atlético Bucaramanga Deportivo Pasto Alberto Gamero Dimayor Fútbol Colombiano