Lucas González explotó tras vencer al Pasto: críticas al calendario y respuesta a Risueño

Lucas González respondió a las declaraciones de Jonathan Risueño tras la victoria 1-0 de Deportes Tolima sobre Deportivo Pasto en el estadio Manuel Murillo Toro, por la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I. El técnico pijao cuestionó la afirmación de que Pasto había sido “superior tácticamente” y también mostró su inconformidad con el poco tiempo de descanso que tuvo su equipo.

Lucas González explotó tras vencer a Pasto: críticas al calendario y respuesta a Risueño

“Creo que habría que preguntarle a él a qué se refiere con ‘superiores tácticamente’, es muy fácil uno venir y decir: ‘yo fui mejor tácticamente’ y después no explicar a qué se refiere”, afirmó González.

El entrenador reconoció que Tolima no generó muchas opciones claras, aunque destacó el planteamiento defensivo del rival: “Ellos han venido a intentar empatar el partido, inclusive perdiendo ellos el partido 1-0 estaban contentos con ese resultado”, aseguró.

El miércoles 13 de mayo se disputará el partido de vuelta de los cuartos de final ente Pasto y Deportes Tolima

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Además, González dejó ver su molestia con la programación de la Liga BetPlay, señalando que el desgaste físico afectó el rendimiento de sus jugadores: “Este mismo equipo que inicia hoy jugó hace tres días, no hace cuatro, hace tres, es decir, no se cumplen las 72 horas desde el final del partido pasado”, explicó.

El DT comparó el desgaste actual con el alto nivel mostrado recientemente frente a Atlético Nacional y Coquimbo Unido. “Es difícil que el rendimiento se mantenga igual si no hay frescura”, añadió.

El entrenador dejó claro que Tolima mantendrá su propuesta ofensiva para el duelo de vuelta en Pasto: “Todo colombiano nos conoce cómo enfrentamos los partidos, vamos a ir allá, vamos a intentar ganar”, concluyó.