Johan Mojica encendió las alarmas en la Selección Colombia luego de sufrir una lesión muscular durante el empate 1-1 entre Mallorca y Villarreal por LaLiga de España.

Alerta Lorenzo: Jugador titular de la Selección Colombia pidió cambio por lesión

El lateral izquierdo colombiano fue titular y disputaba un partido clave para las aspiraciones del Mallorca en la temporada. Sin embargo, al minuto 60 tuvo que pedir el cambio tras sentir una molestia física que le impidió continuar en el terreno de juego.

La acción ocurrió después de que Mojica enviara un centro al área rival. Inmediatamente, el defensor levantó las manos y solicitó atención médica, mostrando señales evidentes de dolor.

El cuerpo médico del conjunto español ingresó rápidamente y determinó que lo mejor era sustituirlo para evitar complicaciones mayores.

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Aunque el colombiano abandonó el campo caminando por sus propios medios, las primeras informaciones desde España apuntan a una molestia en el aductor izquierdo. La gravedad exacta de la lesión todavía no ha sido confirmada y dependerá de los exámenes médicos que el club le practique en las próximas horas.

En medios españoles ya se especula con la posibilidad de que Mojica no vuelva a jugar en lo que resta de temporada, una situación que también genera preocupación en el entorno de la selección dirigida por Néstor Lorenzo.

El cuerpo técnico de Colombia se mantiene atento a la evolución del lateral, quien se ha convertido en una pieza habitual dentro del esquema del combinado nacional y uno de los referentes en la banda izquierda de cara al proceso rumbo al Mundial de 2026.