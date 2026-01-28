Lucas González sorprende tras empatar con el DIM: “estoy realmente molesto”

El Deportes Tolima, uno de los equipos del fútbol colombiano que estaban invictos en la presente Liga BetPlay luego de dos triunfos consecutivos (ante Junior y Alianza Valledupar), sacó un valioso empate 2-2 en su visita a Medellín para jugar contra el equipo ‘poderoso de la montaña’.

Aunque no se pudo obtener el triunfo, se valora que el equipo ‘pijao’ pudo sostener el empate luego de quedar con 9 hombres en la cancha tras las expulsiones de Yhorman Hurtado (min. 25) y Elan Ricardo (min. 58), una paridad lograda gracias a una destacada actuación del arquero Neto Volpi junto con la defensa tolimense.

Lucas González confesó su molestia con el resultado del partido

El entrenador del Deportes Tolima fue sincero en la rueda de prensa posterior al partido y dejó clara su molestia luego de sufrir dos expulsiones bien justificadas por el juez central, una situación que le obligó a replantear el sistema táctico del juego.

"Orgulloso porque sacar un punto acá es muy importante, con 9 jugadores es positivo. Pero estoy realmente molesto porque 4 expulsiones en 3 fechas, eso no nos puede pasar, más allá de las decisiones de los árbitros. Lo hemos hablado, pero esto no es de hablar, es de corregir, nosotros no podemos dar papaya, con 10 hombres lo ganábamos”, aseguró Lucas González.

González aseguró que podía ganarlo con inferioridad numérica

El estratega bogotano de 44 años, quien sigue invicto con Tolima en esta Liga BetPlay, aseguró que el equipo logró controlar el ritmo de juego y remontar el marcador tras el primer gol del Medellín.

“Hoy no ganamos un punto, hoy perdimos dos, siento que con 11 jugadores o incluso con 10 jugadores en cancha lo hubiéramos ganado... empezamos sufriendo, ajustamos algo y le dimos vuelta con fútbol. La segunda expulsión nos hizo alejar de lo que queríamos, pero igual felicitaciones a los chicos que sacaron el punto", añadió Lucas.