Bucaramanga se quedaría sin arquero en 2026: firmaría con exótica liga

Infortunadamente para Leonel Álvarez y sus dirigidos, el Atlético Bucaramanga se quedó a un pasito de llegar a una nueva final y optar por la segunda estrella. El equipo no pudo en condición de local ante el Deportes Tolima que terminó celebrando en el Estadio Américo Montanini un empate sin goles que clasificó a los tolimenses.

Los hinchas aplaudieron el esfuerzo del Atlético Bucaramanga que deberá terminar la campaña con honores ante Independiente Santa Fe en Bogotá. Este partido también marcaría la salida de varios jugadores, entre ellos, Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga y Bayron Duarte que ya comunicó el club el fin de sus respectivos vínculos por medio de un comunicado en medio de los cuadrangulares.

Sin duda alguna, estos tres jugadores no serían los únicos futbolistas en dejar la institución y habrá que esperar las decisiones de los directivos. No obstante, se habla bastante de la posible salida de Aldair Quintana que llamó la atención del América de Cali.

EL BUCARAMANGA SE QUEDARÍA SIN ARQUERO PARA EL 2026

Por ahora, lo de Aldair Quintana solo es un rumor y no se ha vuelto a especular con el futuro del guardameta. De acuerdo con Felipe Sierra, el arquero que sí saldrá de la institución será Óscar Castellanos, de 23 años y de pocas oportunidades en su experiencia con el cuadro santandereano.

Durante este 2025, Óscar Castellanos ha tenido un papel secundario y hasta terciario en el Atlético Bucaramanga en un equipo en el que compite con Luis Vásquez y con Aldair Quintana. No estuvo en los cuadrangulares ni tampoco en varios encuentros de la Liga BetPlay.

Hizo parte de la delegación del Atlético Bucaramanga para enfrentar en condición de visitante al Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana y Fortaleza, Colo Colo y Racing de Avellaneda en la Copa Libertadores. Estuvo en el banquillo sin poder atajar oficialmente con el cuadro santandereano.

En 2024 fue el único jugador de la plantilla que no sumó minutos y esperaba revancha en 2025. No obtuvo regularidad y ahora buscará nuevos aires en el arco de Zacatecoluca de El Salvador. Felipe Sierra afirmó que Óscar Castellanos saldría a dicha institución que cuenta con un grupo inversor de Colombia con la empresa Elite Field Holding.





ZACATECOLUCA FICHARÍA A MATÍAS MIER

Además de querer fichar al joven arquero del Atlético Bucaramanga, Óscar Castellanos que seguramente atajaría en la titularidad del equipo salvadoreño, el grupo de inversores colombianos estaría haciendo un esfuerzo para contratar a Matías Mier.

El volante uruguayo saldría de River Plate de su país en donde no tuvo tampoco mucho protagonismo con apenas dos partidos disputados desde que se unió en el último tramo del 2025. Zacatecoluca sería la gran apuesta de Matías Mier y del guardameta Óscar Castellanos para intentar sumar regularidad.

Con edades muy distintas entre sí, Matías Mier busca finalizar su carrera, mientras que Óscar Castellanos intentará afianzarse en la portería y sumar sus primeros minutos en el equipo salvadoreño, Zacatecoluca.