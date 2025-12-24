Luciano Pons "ya firmó nuevo contrato" con equipo de la Liga BetPlay

Uno de los goleadores de la más reciente Liga BetPlay fue el delantero argentino Luciano Daniel Pons, futbolista que brilló en el Atlético Bucaramanga anotando 12 goles en 24 partidos disputados, misma cantidad que obtuvo Francisco Fydriszewski en el Medellín, pero en menos compromisos (21).

Pons, que ha cumplido su préstamo en el Atlético Bucaramanga tras militar todo este 2025 en el conjunto ‘Leopardo’, ha elegido el equipo donde quiere continuar su carrera futbolística, sabiendo que el delantero pertenece a la Universidad de Chile, club con el que tiene vínculo hasta diciembre del 2026.

Luciano Pons ya firmó nuevo contrato en el fútbol colombiano

El argentino de 35 años que ha militado en clubes como Banfield y Deportivo Independiente Medellín, ha llegado a un acuerdo con el Atlético Bucaramanga y seguirá defendiendo los colores del equipo santandereano luego de firmar un contrato por los próximos tres años.

Así lo confirmó el periodista y narrador deportivo ‘Jotas’ Mantilla, mencionando que el goleador argentino ya ha firmado un nuevo contrato con el equipo dirigido por Leonel Álvarez, declinando el interés que había llegado del América de Cali.

El anuncio de Pons será en cuestión de tiempo

Con la información de Mantilla, solo es cuestión de tiempo para que el conjunto ‘auriverde’ haga oficial la incorporación definitiva de Luciano Daniel Pons, que dejará Universidad de Chile luego de que el Atlético Bucaramanga ejerciera la opción de compra que según reportes es de 300 mil dólares.

La decisión de Pons demuestra la confianza que tiene el argentino por el proyecto del conjunto santandereano y también la comodidad con la que vive en la ciudad de Bucaramanga, club que recordemos jugará la fase previa de la próxima Copa Sudamericana ante el América de Cali, partido único en marzo que se llevará a cabo en el Estadio Pascual Guerrero.