¡Histórico! Christian González, de los Patriots, será el primer colombiano en disputar el Super Bowl

Para este domingo 25 de enero se programaron las finales de conferencia de la NFL. A primer turno se enfrentaron los Denver Broncos con New England Patriots, y fue el equipo del colombiano Christian González el que se adjudicó la victoria, pues se impuso 10-7 y se consagró campeón de la Conferencia Americana de Fútbol.

Los Patriots llegaban como favoritos al título, pues venían de imponerse en su zona (AFC Este), dejando posteriormente en el camino a Chargers en la ronda de comodines y a los Texans en la ronda divisional.

Entre tanto, el colombiano González había sufrido una conmoción cerebral que lo había ausentado de las canchas, pero finalmente recibió el alta médica y volvió a actuar, poniéndose como un baluarte en la defensa de su equipo.

Ya en el juego, los Denver Broncos salieron a barrer, y se adjudicaron el primer cuarto con un contundente 7-0 que hacía dudar sobre las posibilidades reales de que los de New England avanzaran al Super Bowl.

Posteriormente, los Patriots hacieron valer el favoritismo, y en el segundo cuarto igualó la contienda, pues ganó 7-0 y dejó todo abierto de cara a las dos últimas partes del partido.

En la tercera parte, los Patriots fueron inteligentes, sólidos en defensa y contundentes, firmando un 3-0 que le dio para quedarse con un 10-7 que sería definitivo.

Y es que en el último cuarto los equipos no se hicieron daño, pues se firmó un 0-0 bajo la nieve que dejo el definitivo 10-7 en favor de los Patriots, que ganaron el título de conferencia y avanzaron a la edición LX del Super Bowl.

¿Quién es Christian González, primer colombiano en jugar el Super Bowl?

Así, Christian González se convertirá en el primer colombiano en disputar el Super Bowl. Si bien el defensa de 23 años es nacido en Carrollton (Texas), tiene padres colombianos, y en varias ocasiones ha dejado en claro que se identifica con la cultura y las costumbres de ese país.

¿Cuándo es el Super Bowl 2026?

El Super Bowl 2026, que entre otras cosas será la edición LX, se disputará el domingo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Los rivales de los Patriots serán Seattle Seahawks o Los Ángeles Rams, que se enfrentarán más tarde.