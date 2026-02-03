Luis Fernando Muriel, sobre la Copa Libertadores: "el hincha del Junior quiere la gloria eterna"

Junior logró un triunfo imponente en el estado Centenario de Armenia contra el Deportivo Pereira, conjunto dirigido por Arturo Reyes. El equipo local cayó 2-3 con doblete de Cristian Barrios y un tremendo gol de Luis Fernando Muriel.

Luis Fernando Muriel: "me estoy sintiendo mucho mejor dentro del campo"

En rueda de prensa el jugador proveniente de la MLS aseguró: "Bien, muy contento, de verdad que estoy muy, muy contento por el gol y sobre todo por la victoria. De a poco me voy sintiendo mejor, ya el partido anterior fue bastante bueno, ya hoy la condición física es diferente, me estoy sintiendo mucho mejor dentro del campo y hace que de pronto las cosas se me faciliten un poco más".

El equipo campeón se tuvo que reponen en el resultado en varias ocasiones, sin embargo el artillero logró desequilibrar la 'balanza': "Hoy tuve la oportunidad de marcar y eso es bueno para mí la motivación necesaria para este proceso, que de verdad que es fuerte porque hacerlo en competencia es diferente, de pronto hacerlo en una pretemporada un poco más tranquilo".

Fue evidente la alegría del nacido en Santo Tomás, municipio cercano a Barranquilla, por cumplir un sueño, por jugar en el equipo de sus amores y por marcar un gol: "Contento, contento de que el equipo consiguió la victoria, que eso es bueno, como decía el profe, siempre es mejor cuando uno corrige, cuando uno entrena ganando, que cuando cuando de pronto las cosas están un poco complicado. Entonces para mí es motivo de alegría de que el equipo haya ganado sobre todo y de marcar ese primer gol".

La responsabilidad de un equipo que piensa en más de un frente: "Bueno, yo creo que cuando te pones esta camiseta, siempre lo he dicho en cada entrevista, te pones esta camiseta casi que obligado a ir a buscarlo todo, a pelear por todo lo que juegues desde el partido amistoso contra Real Tapita, como decimos coloquialmente hasta el partido más importante de Copa Libertadores".

Muriel: "nosotros estamos preparándonos para eso, para ir a buscarlo todo en esta Copa Libertadores"

Un equipo que no se olvida de ganar: "Este este equipo quedó campeón el 16, 16 de diciembre y ya el primer partido te estaban exigiendo una victoria, o sea, aquí no hay de otra, sino ir a ganarlo todo".

Muriel pone la meta bien alta: "Entonces yo, conociendo bien el mundo junior, conociendo Barranquilla, el hincha juniorista, sé que quiere ir a buscar esa gloria, la gloria eterna, como le llaman, y nosotros estamos preparándonos para eso, para ir a buscarlo todo en esta Copa Libertadores, para pelear. Sabemos que no es fácil, pero vamos a seguramente darlo todo para buscarla".