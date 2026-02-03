[Video] ‘Infernal’ golazo de Muriel en triunfo de Junior 3-2 sobre Pereira

En el marco de la fecha 4 en la presente edición de la Liga BetPlay, Junior de Barranquilla visitaba al Deportivo Pereira en el Estadio Centenario de la ciudad de Armenia, allí, el delantero Luis Fernando Muriel se destacaría con un enorme golazo.

El atacante de 34 años, flamante fichaje del Junior para esta temporada, anotó su primer gol con el cuadro ‘tiburón’ desde su regreso al fútbol colombiano, una verdadera ‘joya’ de tiro libre que pondría el 2-1 parcial en el marcador del partido, un remate fuerte y bien direccionado que se colocó bien al ángulo del arco defendido por el portero Jorge Martínez.

Partidazo en la Liga BetPlay; Pereira y Junior dieron show

Pese a la ausencia de público en el estadio, el partido fue dinámico y regaló bastantes emociones, donde el Junior fue el equipo que abrió el marcador al minuto 44 con gol de Cristian Barrios, delantero que también llegó este año al equipo ‘tiburón’ y que luego sería determinante.

En el segundo tiempo, el Deportivo Pereira se acercó al área rival y lograría llegar al empate al minuto 60 gracias a un cabezazo de Santiago Andrés Aguilar, sin embargo, el Junior reaccionaría con el golazo de Luis Fernando Muriel, que parecía darle la victoria colocando el 2-1 en el marcador.

¿Cómo quedó el partido entre Deportivo Pereira y Junior?

El equipo dirigido por el técnico Arturo Reyes lograría el 2-2 gracias a Gustavo Torres, que aprovechó al minuto 79 un mal despeje de la defensa del Junior para vencer al portero Jefersson Martínez con un remate que se le coló por entre las piernas.

Parecía que se firmaba la paridad en el partido, pero Cristian Barrios tenía otros planes, delantero que se juntó con Kevin Pérez, quien hizo una gran jugada por zona izquierdo y envió un centro para el remate de primera del exjugador del América, que puso el 3-2 final en el marcador para el triunfo del Junior.

