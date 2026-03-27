Luis Fernando Muriel ilusiona a los hinchas de Junior para el inicio de la Copa Libertadores

Junior de Barranquilla quiere seguir recuperando terreno en la Liga BetPlay, después de haber derrotado en la fecha 13 a Atlético Bucaramanga. Con el triunfo, el conjunto 'rojiblanco' llegó a 22 puntos para ubicarse en la cuarta posición.

Ahora, los dirigidos por Alfredo Arias intentarán sumar nuevamente visitando este domingo 29 de marzo a Internacional de Bogotá en el estadio Metropolitano de Techo en duelo válido por la jornada 14.

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Luis Fernando Muriel ilusiona a la hinchada de Junior

De cara a la recta final de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay y a pocos días para el debut en la ronda de grupos de la Copa Conmebol Libertadores, el experimentado delantero Luis Fernando Muriel despertó ilusión en los aficionados barranquilleros.

“No es un secreto para nadie que no han sido partidos fáciles para mí. Ya sabemos que llegué sin preparación y me ha costado un poco”, dijo Muriel sobre su nivel en los más recientes encuentros.

Sin embargo, el atacante explicó que ha hecho un trabajo especializado para estar en su mejor condición física de cara la recta final de la Liga BetPlay y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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“Vengo trabajando, realizando, prácticamente de manera simultánea con los partidos, una especie de preparación. De pronto por las ganas, por el envión, las cosas salieron de cierta manera. Ya cuando las cosas van más allá, realizando de manera simultánea esa preparación, he sentido un poco eso en los partidos”, comentó Muriel.

Así le ha ido a Muriel en Junior

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Luis Fernando Muriel ha jugado 13 partidos, que le han permitido sumar 701 minutos.

En el tiempo en cancha, Muriel ha anotado cinco goles y dado una asistencia.