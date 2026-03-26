Junior de Barranquilla regresó a la victoria en la Liga Betplay y lo hizo en un momento crucial para la carrera de Alfredo Arias, ya que estaba condicionado para lo que sería la fecha 13 de la competencia en donde se estaban enfrentando a Atlético Bucaramanga.

El 'tiburón' hizo valer su condición de local y se impuso con un marcador de 2-0 el cual no dejó del todo satisfecho al estratega uruguayo, pero si a uno de los referentes del equipo, Luis Fernando Muriel, quien aprovechó la victoria para hablar sobre el respaldo que le da a Alfredo Arias.

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Muriel alzó la voz sobre la continuidad de Alfredo Arias en Junior

Junior auspició como local en el Roberto Meléndez y con anotaciones de Jannenson Sarmiento y el referente, Teófilo Gutiérrez, se llevaron los tres puntos de la victoria para mantenerse dentro de los ocho mejores equipos de la competencia y de paso salvar el puesto de Arias.

El uruguayo habría llegado condicionado a este encuentro, no solo porque ya había cedido varios puntos en condición de local, sino porque su permanencia en los ocho mejores también estaría en riesgo por el irregular presente deportivo.

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Frente a esta situación, Luis Fernando Muriel tomó la vocería del plantel para hablar sobre la verdad de lo que ocurre en el interior equipo y dando a conocer que no temían por lo que llegara a pasar con la continuidad de Arias, ya que sentían que se iba a quedar y que de igual manera darían todo de ellos para obtener resultados positivos que respalden el proyecto del cuerpo técnico.

"Es más un tema de afuera. Nosotros como grupo estamos muy fuertes, un grupo muy bueno y no hemos sentido la verdad que el cargo de alguno esté en juego. Este cuerpo técnico nos ha dado mucho y queremos darle mucho. Hoy el equipo demostró que quiere luchar con este cuerpo técnico y en ningún momento hemos sentido que adentro alguien esté en riesgo".

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La preocupación de Arias para Junior en la Libertadores

Alfredo Arias reveló uno de los principales problemas con los que cuenta el cuadro 'tiburón', tanto para la Liga Betplay como para la Copa Libertadores, y es la rotación de la plantilla a la cual se ve obligado por temas de lesiones.

“No he dicho ninguno de los partidos pasados porque considero que no hay que poner excusas, pero sí hay a veces causales de que las cosas no salgan tan bien. Somos el campeón y venimos teniendo cinco jugadores, cuatro jugadores en cancha porque las lesiones nos han atacado, mucha contusión. Esperamos que eso pueda darse vuelta para tener un equipo más largo".

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Próximo partido de Alfredo Arias con Junior

El siguiente reto del estratega uruguayo en el banquillo técnico de Junior de Barranquilla será en la fecha 14 de la Liga Betplay, en la cual se enfrentará a Internacional de Bogotá en el Estadio de Techo el domingo 29 de marzo sobre las 16:10 hora local.