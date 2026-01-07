¿Luis Muriel al Junior? Así está la situación del delantero colombiano

Luis Fernando Muriel vuelve a aparecer en el radar del fútbol colombiano y en especial, en el entorno de Junior de Barranquilla. Aunque en días recientes se habló de una negociación caída, los rumores no se han apagado y todavía existirían escenarios que mantendrían viva la posibilidad de ver al delantero vestir nuevamente la camiseta rojiblanca en la temporada 2026.

El atacante, con pasado en la Selección Colombia y una extensa carrera en Europa, sigue siendo un nombre que genera expectativa tanto por su jerarquía deportiva como por el impacto mediático que supondría su regreso al país. En ese contexto, su actual valor de mercado se convierte en un factor clave para entender qué tan viable puede ser la operación.

El valor actual de Luis Muriel

Según el portal especializado Transfermarkt, el precio de mercado de Luis Muriel se sitúa actualmente en 1 millón de euros. Se trata de una cifra considerablemente inferior a la que manejó en sus mejores años en Europa, pero que lo pone dentro de un rango accesible para clubes del fútbol profesional colombiano con aspiraciones importantes.

Este valor abre la puerta a que equipos como Junior puedan estudiar seriamente su fichaje, ya sea mediante una negociación directa o bajo fórmulas contractuales que faciliten su llegada, teniendo en cuenta la experiencia y el recorrido internacional del delantero.









El pico más alto de su carrera

El mejor momento económico de Luis Muriel se dio en 2021, cuando defendía los colores del Atalanta en la Serie A. En ese entonces, su valor alcanzó los 30 millones de euros, impulsado por su regularidad goleadora, su capacidad para desequilibrar partidos y su rol determinante en uno de los equipos más competitivos de Italia.

Durante ese periodo, Muriel fue considerado uno de los atacantes más efectivos del fútbol europeo, lo que explica la enorme diferencia entre su cotización actual y la de aquel momento.

¿Qué significaría su regreso a Junior?

Más allá de las cifras, un eventual retorno de Muriel al fútbol colombiano tendría un fuerte componente simbólico y deportivo. Para Junior, significaría sumar experiencia, liderazgo y jerarquía ofensiva en un proyecto que apunta a ser protagonista tanto a nivel local como internacional.

Aunque su fichaje no garantizaría una revalorización inmediata en el mercado, sí podría potenciar su impacto deportivo y devolverle un rol central dentro de un equipo que le permita competir con regularidad. Por ahora, los rumores siguen latentes y el futuro de Luis Muriel continúa siendo uno de los temas que más expectativa genera en el mercado de fichajes colombiano.