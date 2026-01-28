Luto en el fútbol colombiano tras el Clásico de los Santanderes

Un gran partido fue el que protagonizaron Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga, Clásico de los Santanderes que se volvió a disputar en la Primera División del fútbol colombiano luego de cinco años tras el descenso del conjunto ‘motilón’ en el 2020.

El compromiso tuvo solo ingreso para hinchas del equipo local en el Estadio General Santander de la ciudad de Cúcuta, sin embargo, esta restricción no evitó una tragedia que terminó con la vida de un hincha del Atlético Bucaramanga.

Dimayor informó acerca de la trágica muerte de un hincha del Bucaramanga

La entidad que regula el fútbol colombiano, en cabeza de su presidente Carlos Mario Zuluaga, contó a través de un comunicado sobre el fallecimiento de Camilo Andrés Rojas, lamentable noticia que surge tras el partido disputado ante Cúcuta.

La Dimayor aseguró que la persona era hincha del Atlético Bucaramanga y que su muerte no solo enluta a su familia y seres queridos, sino también a todo el Fútbol Profesional Colombiano.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad en este difícil momento. Rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia asociada al fútbol. Este deporte debe ser un espacio de encuentro, convivencia y respeto, nunca un escenario para el odio, la agresión o la intolerancia”, dice parte del comunicado.

¿Dimayor tomará acciones tras esta trágica muerte?

La entidad también envió un mensaje a los aficionados para que este tipo de actos no se presenten más, sin embargo, no dio detalles de posibles sanciones a los equipos protagonistas.

“Nada justifica que la pasión por unos colores termine en la perdida de una vida. Hacemos un llamado urgente a los hinchas, clubes, autoridades y a todos los actores del fútbol colombiano para que trabajemos de manera conjunta y decidida en la erradicación de la violencia”, añadió el comunicado.