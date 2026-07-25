Luto en Pereira antes del debut de Liga Betplay

Oficialmente comenzó una nueva edición de la Liga Betplay en la que los equipos llegan con un plantilla completamente renovada y el objetivo de salir campeones, aunque Deportivo Pereira también inició el semestre de clausura con una desalentadora noticia.

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Un par de horas antes de que se diera su debut en la Liga Betplay 2026-II contra Llaneros, en condición de visitante, el club dio a conocer a través de sus redes sociales el fallecimiento de una icónica figura como lo es Adelmo Achito Vivas.

Pereira confirmó el fallecimiento de Adelmo Achito Vivas

El fútbol colombiano está de luto tras el fallecimiento de Adelmo "Achito" Vivas, exarquero del Deportivo Pereira y de la Selección Colombia, recordado como uno de los referentes de su posición durante las décadas de 1950 y 1960.

Vivas desarrolló gran parte de su carrera profesional en el Deportivo Pereira, equipo con el que disputó más de 200 partidos oficiales y los cuales le permitieron incluso representar a Colombia en una edición de la Copa Mundial.

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"Achito" Vivas formó parte de la Selección Colombia que participó en la Copa Mundial de Chile 1962, la primera en la historia del país. Aunque no tuvo minutos durante el torneo, hizo parte del grupo que marcó un hito para el fútbol colombiano al disputar por primera vez una fase final de un campeonato del mundo.

Según se dio a conocer, Vivas habría fallecido a sus 92 años en suelo estadounidense por problemas renales.

Pereira perdió en su debut de Liga Betplay

El equipo comandado por Arturo Reyes no solamente recibió un duro golpe con la noticia de Adelmo Vivas, sino que Llaneros también lo envió a casa con las manos vacías tras ganarle por un marcador de 1-0 en el Estadio Bello Horizonte con anotación de Néider Ospina y la expulsión de Santiago Aguilar.