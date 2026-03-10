Mackalister regresa para darle claridad a Millonarios: "con ganas de jugar lo que más se pueda"

Millonarios ganó 2-0 al Cúcuta Deportivo y la satisfacción embajadora se mantiene tras el idilio por la eliminación a Nacional en la Copa Sudamericana. Su referente y capitán Mackalister Silva, habló en zona mixta para dar un parte de tranquilidad y de esperanza para la Liga Betplay 2026-I.

Mackalister Silva, fundamental en la estructura de Fabian Bustos de Millonarios

Tan pronto llegó Fabián Bustos habló de la posición de Maclaister Silva: “Lo conozco muy bien a Maca, lo he visto muchos años he disfrutado su fútbol, obviamente que el tiempo va pasando, pero es más fácil cuando un jugador tiene la jerarquía, la calidad que él tiene como para adaptarse a lo que más o menos el club, el sistema táctico que vamos a emplear, lo podamos usar”.

Lea también Mensaje de Rafael Dudamel a Alberto Gamero: presentación oficial en el Deportivo Cali

El técnico de Millonarios hizo un repaso de las posiciones en que Macka ha podido ocupar: “Él puede jugar tranquilamente y yo y recuerdo que ha jugado cuando estaba Cataño y jugaba por izquierda, cuando estaba Daniel Ruiz, él jugaba atrás del nueve, creo que puede hacerlo como un mixto, obviamente que en recuperación le va a costar mucho más porque no es netamente su posición, pero se adapta fácil”.

El regreso de Mackalister a Millonarios se fusiona con el ascenso del equipo en la liga

David Mackalister Silva fue baja por una molestia en los aductores, sufrida después del compromiso frente a Junior de Barranquilla el 25 de enero en El Campín, donde los azules perdieron 2-1; sin embargo, ahora el capitán regresó a jugar con el cuadro embajador.

Tras el partido con triunfo 2-0 sobre Cúcuta el capitán del equipo habló en zona mixta: "creo que son dos tiempos, ¿no? Un primer tiempo donde evidentemente no fue lo que queríamos, donde también hay que darle valor a lo que hizo Cúcuta. Y un segundo tiempo donde logramos replantear. subimos un poco más las líneas, logramos quitar balones más adelante y gracias a Dios, lograron abrir el resultado".

Los periodistas de DEPORTES RCN le preguntaron por Rodrigo Contreras: "Estamos muy felices con Rodrigo, con Leo, ahora que regrese Falca, yo creo que es muy importante que los delanteros estén en esa confianza y estén marcando. Yo creo que Rodrigo viene haciendo un trabajo excepcional, el cual nos está dando una mano importantísima y la verdad que pues es aprovecharlo al máximo".

El equipo no tiene la misma claridad sin Mackalister, fue preguntado por su actualidad física: "Físicamente… con muchas, sabiendo que tenemos una nómina importante con jugadores línea por línea que pueden suplir a cualquiera que juegue".

La hinchada siempre deja huella en los partidos de Millonarios, y este no fue la excepción: "siempre ha sido así, creo que cuando no ha estado, pues tenemos que afrontar que ha sido culpa nuestra porque las cosas no se están dando, pero yo creo que la hinchada nunca nos ha dejado de apoyar".

El capitán se mostró tranquilo tras los tres puntos: "entre más nos logremos contagiar, podremos tener mejores resultados. Totalmente agradecido porque no hay palabras para para lograr decir todo lo que uno quiere".