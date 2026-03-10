Rodrigo Contreras, el tesoro que Millonarios no quiere dejar perder: ¿renovación?

Uno de los grandes refuerzos para el fútbol colombiano en la presente temporada es Rodrigo Contreras. El argentino se ha comenzado a ganar el corazón de todos los seguidores de Millonarios y se ha convertido en una de las grandes figuras de las primeras fechas del rentado nacional.

Ante las grandes actuaciones del ‘Tucu’, como lo han catalogado los aficionados azules, se ha comenzado a generar preocupación sobre su estadía en el conjunto capitalino, pues para nadie es un secreto que el gran talento del argentino ha comenzado a llamar la atención de varios clubes sudamericanos.

En la actualidad, Contreras tiene vínculo con Millonarios hasta el 31 de diciembre del presente año. El delantero llegó a Colombia en condición de préstamo del CD Antofagasta de Chile, que ya habría puesto un valor fijado para que el equipo colombiano se quede con el ‘Tucu’.

¿Millonarios va a renovar a Rodrigo Contreras?

Aunque es muy prematuro, ya se comenzó a rumorar la continuidad de Rodrigo Contreras en Millonarios, teniendo en cuenta la calidad del delantero, quien estaría muy feliz en el conjunto bogotano y se ha convertido en el goleador del azul en esta temporada.

Según dio a conocer Mariano Olsen, periodista de Win Sports, Rodrigo Contreras estaría muy feliz en Millonarios y le gustaría continuar su carrera en la escuadra albiazul, que también estaría contenta con el rendimiento del jugador y haría el esfuerzo económico para quedarse con el delantero.

“RODRIGO CONTRERAS está vinculado con Millonarios a préstamo hasta el 31 de diciembre. La opción de compra fue fijada por CD ANTOFAGASTA de Chile en 2 millones de dólares. “Todo es conversable. Rodrigo es feliz en Millonarios y quiere quedarse”, me dicen”, aseguró el periodista.

¿Cuántos goles lleva Rodrigo Contreras con Millonarios?

Cabe mencionar que en la presente temporada, Rodrigo Contreras ha disputado un total de nueve partidos con Millonarios y ha logrado marcar seis goles, convirtiéndose en el goleador del equipo que ahora dirige Fabián Bustos.

Vale recordar que el ‘Tucu’ estuvo alejado de las canchas durante una semana, esto tras una molestia física que sufrió en el juego contra Águilas Doradas y que hizo que se perdiera el partido contra Llaneros e Internacional de Bogotá.