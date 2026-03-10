Mensaje de Rafael Dudamel a Alberto Gamero: presentación oficial en el Deportivo Cali

Tras la salida de Alberto Gamero era un secreto a voces la llegada de Rafael Dudamel al equipo vallecaucano, cumplirá su segundo ciclo al mando del equipo, firmó contrato hasta diciembre de 2026.

El primer ciclo lo cumplió desde el 7 de septiembre de 2021 hasta el i de julio de 2022: tras 55 encuentros ganó 18, empató 19 y perdió 18, para un promedio de 44.25%.

Dudamel recuerda a Gamero en plena presentación con el Cali: "le quiero mandar un abrazo, al que le quiero manifestar mi respeto y mi admiración"

En su presentación el entrenador destacó la calidad del grupo, habló del ambiente a pesar de la adversidad, de la cordialidad y del respeto entre ellos: “un equipo muy talentoso, un equipo muy, muy talentoso que sabe muy bien en el lugar en el que está y que con el talento y la experiencia con que se cuentan en el plantel”.

Dudamel ya tuvo un primer encuentro con el equipo: “ha sido un primer encuentro muy corto, muy rápido en donde uno intenta aprovechar cada minuto, cada sesión, pensando ya en el partido del sábado, del miércoles, el domingo a ver muy poco tiempo para el trabajo”.

Envió un mensaje directo al técnico anterior: “quiero hacer un paréntesis y aprovechar de que me siento privilegiado de hoy ocupar el lugar del profesor Alberto Gamero, al que le quiero mandar un abrazo, al que le quiero manifestar mi respeto y mi admiración”.

Rafael Dudamel fue oficializado en su segunda etapa con el Deportivo Cali

Sobre Gamero Dudamel enfatizó: “él, como todos nosotros los entrenadores sabemos lo duro de esta carrera y he aprovechado este paréntesis, porque he encontrado un grupo físicamente muy bien preparado, tácticamente con una cultura muy buena y que indiscutiblemente me va a ser muy fácil el trabajo”.

Dudamel cree que el campeonato les dará la oportunidad de poder meterse al grupo de los ocho que juega el cuadrangular: “Nosotros hemos llegado con la ilusión, con la expectativa de estar en el octogonal, que es el primer paso que al que nos proponemos llegar”.

Conciso y claro, son instancias diferentes en la Liga: “después comienza un torneo diferente con duelos directos, mata - mata, diferente a otro en cuadrangulares, pero hoy lo más importante es recuperar la tranquilidad y la confianza del equipo que por supuesto está dolido y se siente en deuda con la afición y con la gente”.