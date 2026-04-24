“Miren de dónde salen las cosas”: Mackalister sobre el posible camerino roto en Millonarios

Durante las últimas semanas se hizo viral en redes sociales una versión de un posible “camerino roto” en Millonarios, razón por la que los resultados no se estaban dando, además de un posible desacuerdo de los referentes con Fabián Bustos, llegando a referirse a un posible cajón al argentino.

Ante los rumores en redes sociales y tras la importante victoria contra el Deportes Tolima en condición de local, David Mackalister Silva y Fabián Bustos se refirieron a esas declaraciones, dejando claro que no son ciertas, además de que hay que verificar la información, pues esas declaraciones salieron de una persona que no está involucrada en el fútbol.

En Millonarios no hay camerino roto

En medio de la rueda de prensa por la fecha 18 de la liga colombiana, el capitán de Millonarios fue consultado por los rumores de un posible cajón a Fabián Bustos, dejando claro que son rumores para desestabilizar al equipo en las instancias finales del campeonato.

“Yo te hago una pregunta: Dime una sola vez que las cosas no hayan salido y yo no esté haciendo el cajón o no tenga dividido el grupo. (…) Hace parte de lo que Dios me dio y lo que yo escogí, que es ir hasta el final. Si la solución, yo soy el culpable, la asumo. Mientras tenga la posibilidad de jugar, voy a salir a poner la cara”, fueron las primeras declaraciones del capitán de Millonarios.

Además, dejó claro que, a pesar de los rumores malintencionados, son pocos los aficionados que creen en sus cuentos de redes sociales, afirmando que no consultan bien la información.

“No fue gran parte de la hinchada; la gran parte de la hinchada estuvo hoy acompañando y todavía cree en nuestro trabajo, y hago una invitación, y es que miren o consulten de dónde sale la información”, finalizó David Mackalister Silva sobre los rumores en redes.

Fabián Bustos: “Hay alguien que no quiere que estemos en finales”

Otra de las personas que se refirió a los rumores en redes sociales fue Fabián Bustos, quien dejó claro que hasta el momento no ha sentido que los jugadores están inconformes con su trabajo; además, aseguró que hay cosas que pasan dentro del camerino, lo cual es normal dentro de un equipo de fútbol.

“A mí no me gusta tener indisciplina y tener las cosas claras. Yo le hablo a los hinchas positivos y, cuando no se consiguen los resultados, tenemos que hacer cosas, pero hasta el momento no hay actos de indisciplina (…) Tenemos que fijar de dónde sale la primera piedra, porque hay rivales que nosotros no estamos en finales”, finalizó el entrenador.