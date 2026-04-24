Millonarios FC de Bogotá estaba obligado a vencer a Deportes Tolima, en la noche del jueves 23 de abril, por la jornada número 18 de la liga colombiana del primer semestre del año.



Al ser local el equipo azul de la capital del país, el compromiso, claramente, se llevó a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, que volvió a contar con una notable presencia de hinchas.

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Victoria azul

El equipo dirigido por el argentino Fabián Bustos terminó ganando 2 goles a 0. Los autores de los tantos fueron el experimentado mediocampista David Macalister Silva y Leonardo Castro.



Una de las claves del triunfo azul, para muchos hinchas y un sector grande de la prensa, se debió a que en defensa Bustos dejó de usar la línea de cinco, que no la había dado buenos resultados, para utilizar una línea de cuatro.

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Palabras de Ureña

Sobre este tema, una vez acabó el importante partido, le consultaron al mediocampista Rodrigo Ureña, quien fue titular. El extranjero entregó una tajante declaración, pues señaló que cuando se gana poco se habla de los módulos.



“El resultado siempre es el que manda. Cuando se gana muy poco se habla si hubo línea de 4 o línea de 5”, manifestó, sin tapujos, el destacado mediocampista de origen chileno de 33 años.

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Millonarios va por la clasificación

Con el triunfo, Millonarios llegó de manera parcial al octavo lugar de la tabla de posiciones y ya suma 25 puntos. El conjunto azul todavía sueña con meterse a los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año.



Para avanzar a la siguiente ronda y pelear por el primer título a nivel liga del 2026, Millonarios, además de hacer su respectivo trabajo, deberá esperar otros resultados.