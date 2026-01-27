Millonarios tendrá sensible baja para el juego contra Pasto

Millonarios ya pasó la hoja de la derrota contra Junior. El equipo de Hernán Torres prepara lo que será el juego contra el Deportivo Pasto, donde buscará enderezar el camino y poder así calmar los ánimos de todos los aficionados, quienes piden un cambio en la dirección técnica urgentemente.

Previo al compromiso contra el equipo volcánico, Millonarios confirmó la lesión de dos jugadores que venían en el once titular del equipo, lo que ha generado incertidumbre dentro del cuerpo técnico, que tendrá su último entrenamiento en la tarde de este martes 27 de enero para poder definir el reemplazo de estos dos jugadores.

Mackalister Silva será baja en Millonarios

Uno de los jugadores que no viajó a Pasto y será baja del cuadro azul para la tercera fecha del fútbol colombiano es David Mackalister Silva, quien tuvo algunas molestias físicas durante los últimos días y no fue convocado por Hernán Torres para el juego contra el cuadro volcánico.

“Millonarios FC informa que el jugador David M. Silva, terminado el partido vs. Junior, presentó molestias en los aductores, situación que lo inhabilita para el juego contra el Pasto. Se está a la espera de la imagen diagnóstica que definirá el tipo de lesión de cada jugador. David M. Silva ya se encuentra en trabajo de recuperación”, afirmó el club.

Otro de los jugadores que tampoco viajó a la ciudad de Pasto fue Alex Moreno Paz, quien también tuvo problemas físicos y no fue tenido en cuenta por el cuerpo técnico. En su reemplazo fue convocado Andrés Llinás, quien vuelve a una convocatoria tras superar la lesión de tobillo.

¿Quién será el reemplazo de David Mackalister Silva en Millonarios?

Tras confirmarse la lesión de uno de los capitanes del equipo, se confirmó que el reemplazo en la convocatoria es Alex Castro. Sin embargo, en el once titular, el que estará es Carlos Darwin Quintero, quien es el hombre de confianza de Hernán Torres en los primeros juegos.

Cabe mencionar que el juego contra el Deportivo Pasto está programado para el miércoles 28 de enero a las 8:30 pm, y será definitivo para lo que será el futuro del entrenador, quien al parecer no tendría su continuidad asegurada en el cuadro embajador.